Mafia 1 Remake bestätigt & erster Teaser veröffentlicht

Nachdem bereits kürzlich etliche Details zu einem Mafia-Comeback geleakt waren, hat 2K Games jetzt ganz offiziell bestätigt, dass die gesamte Mafia Trilogy in einem Komplettpaket angeboten wird. Darunter auch wie erwartet Mafia 1, das ein vollwertiges Remake bekommt.

Mit einem ersten Teaser bestätigt der Publisher den Leak aus der letzten Woche. Tatsächlich wird es ab dem 28. August auf PS4 und Xbox One möglich sein, Mafia 1 in einer von Grund auf überarbeiteten Fassung spielen zu können.

Neue Inhalte & verbesserte Grafik: Die Hauptverbesserungen von Mafia 1 beziehen sich vor allem auf technische Aspekte. So sollen die visuellen Elemente des Spiels von Grund auf drastisch verbessert sein. Auch das Gameplay soll an heutige Standards angepasst sein. Im Spiel werdet ihr die gleiche Geschichte rund um Tommy in Lost Heaven erleben können, die aber um neue Inhalte erweitert wurde.

Sehr viel mehr ist bisher zum Remake noch nicht bekannt.

Teil der Mafia Trilogy: Im Zuge der Ankündigung des Remakes von Mafia 1 wurde ein Komplettpaket namens Mafia Trilogy vorgestellt. Dieses beinhaltet neben dem Remake auch noch die Definitive Editions von Mafia 2 und Mafia 3. Die beiden Spiele können ab sofort erworben werden. Kauft ihr direkt die Trilogy, dann könnt ihr Mafia 1 ab dem 28. August ohne Aufpreis spielen. Noch mehr Infos zur Trilogy bekommt ihr hier:

Vorbote für Mafia 4? Seit längerem gibt es schon Gerüchte rund um ein Mafia 4. Die Ankündigung der Trilogie ist kein direkter Hinweis aber eher ein Zeichen, dass die Reihe nicht vergessen wurde. Wenn ein Mafia 4 wirklich kommen sollte, dann sehr wahrscheinlich als Cross-Gen-Titel oder als Next-Gen-Spiel in den kommenden Jahren.