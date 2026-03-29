"Hab meiner Mama Stardew Valley gezeigt, sie ist jetzt in Jahr 200": 6.800 Stunden gespielt, aber mag Angeln immer noch nicht

So sieht der Stardew Valley-Hof der Mutter mit 6.800 Spielstunden aus (Bild: reddit.com/user/squeakysqueakysqueak/).

Es muss da draußen richtig viele Menschen geben, die eigentlich keine Videospiele zocken – bis auf Stardew Valley. So ist es zumindest bei dieser Mutter, der 2020 das Spiel gezeigt wurde und die es zu ihrem ersten und einzigen Spiel gemacht hat. Ihre Bilanz bisher wirkt mehr als beachtlich und sorgt gerade im Netz für Begeisterung.

Stardew Valley-Spieler macht Mutter zu absolutem Fan und Vollprofi

Die meisten Menschen, die einmal mit Stardew Valley angefangen haben, hören so schnell nicht mehr auf. Dafür bietet der Titel einfach zu viel Freiheiten und Entspannung. Die Mutter des Reddit-Users squeakysqueakysqueak scheint auf jeden Fall komplett im Spiel aufzugehen und großen Gefallen daran zu finden.

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Der Reddit-Post über die Mutter zeigt erst einmal einfach nur ihren Spielstand mit der beeindruckenden Zeitangabe, dass sie gerade eben das Jahr 200 erreicht hat. Eine einzige Farm so lange zu spielen, ist schon wirklich schwer beeindruckend. Aber das war natürlich noch nicht alles. Der ursprüngliche Kommentar dazu lautete wie folgt:

"Wenig überraschend hat sie mehr Geld als Gott. Außerdem hat sie lustigerweise Angeln noch nicht komplett hochgelevelt."

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Weil der Post extrem durch die Decke gegangen ist (über 30.000 Likes in 3 Tagen), gab es dazu dann nochmal ein Update mit jeder Menge Zusatzinfos, die wir euch hier natürlich auch nicht vorenthalten wollen:

"Wenig überraschend ist Stardew Valley nicht nur ihr liebstes Spiel aller Zeiten. Es ist auch das einzige Spiel, das sie jemals gespielt hat.

Ihre Spielzeit beträgt 6.811,53 Stunden.

Sie hat Angeln gemeistert. Ich lag falsch. Aber sie ist immer noch kein Fan.

Sie spielt auf ihrem iPad.

Sie hat knapp unter 1,7 Milliarden Gold.

Leah geheiratet, aber sich von ihr scheiden lassen und genießt jetzt das Single-Leben.

Definitiv nicht alles im Spiel erreicht. Sie mag es, einfach nur zu viben, ihre Farm zu gestalten und in den Minen zu kämpfen.

Sie würde es lieben, die Mutter/Großmutter von allen zu sein.

Sie wird bald tatsächlich eine Großmutter, also bin ich mir sicher, dass ihr es nichts ausmachen würde, Stardew-Oma genannt zu werden."

Ziemlich beeindruckend sehen auch die Screenshots von ihrer Farm aus:

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Die Stardew Valley-(Groß-)Mutter hat auch eine ganz besondere, eigene Herangehensweise an den Keller voller Fässern. Allem Anschein nach sammelt sie die jedes Mal komplett wieder ein, wenn alles fertig ist, um sie dann wieder vollständig neu aufzufüllen. Die meisten anderen Spieler*innen dürften einfach Gehwege freilassen:

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Ebenfalls bemerkenswert: Die Mutter spielt Stardew Valley auf dem iPad, also die Mobile-Version. Die hinkt den Konsolen-Fassungen in der Regel ordentlich hinterher, was Updates angeht. Wenn uns nicht alles täuscht, fehlen der Stardew-Oma also noch sämtliche Vorzüge, die mit dem Update 1.6 eingeführt worden sind.

Kennt ihr vielleicht auch so jemanden, der voll und ganz in Stardew Valley aufgegangen ist, sonst aber nichts anderes spielt?