Mario Kart 8 Deluxe-DLC lässt ein Detail an den Reifen verschwinden

Mario Kart 8 Deluxe-Fans können sich seit Kurzem über acht neue Rennstrecken freuen, über die sie dank des Booster-Streckenpasses heizen können. Die Strecken wurden aus alten Teilen der Mario Kart-Reihe importiert und grafisch an den aktuellsten Ableger angepasst.

Doch viele Fans wundern sich nun über einige Details, die in den alten Versionen noch enthalten waren und bei den DLC-Strecken nun verschwunden sind. Unter einem Reddit-Post diskutiert die Community, warum die Optik nicht in allen Punkten gelungener ist als im Original.

Reifen werden nicht mehr dreckig

Was wird vermisst? Der Ersteller des Reddit-Threads hat festgestellt, dass im neuesten DLC ein wichtiges Detail fehlt. Die Reifen nutzen bei manchen Strecken nicht mehr so ab wie in Strecken des Hauptspiels oder im Vergleich zu anderen Strecken des DLCs. So fährt sich das Profil normalerweise mit zunehmender Rennzeit ab und die Reifen werden dreckig vom Staub und Matsch der Rennpiste. Doch auf der texturschwachen Wiese verändern sich die Reifen im DLC nicht mehr:

User balladofwindfishes schreibt, dass dieses Detail vor allem auf der matschigen Piste Schoko-Sumpf auffällt. Die Rennstrecke besteht komplett aus Schokolade, doch an den Reifen ist dieser Umstand nicht zu sehen, da sie anders als zum Beispiel im N64-Original nicht schmutzig werden.

Was fehlt noch? Auf anderen Strecken stellte der User fest, dass die Bremsspuren auf der Strecke fehlen. Normalerweise konnten Spieler*innen zurückverfolgen, an welchen Stellen sie auf die Bremse treten mussten. User FluidToastGirl schreibt, dass zumindest an einigen Stellen der Strecken Bremssupren vorhanden sein sollen.

Wie die neuen Strecken im Detail aussehen, könnt ihr im Launch-Trailer des Streckenpass-DLCs sehen:

Weitere News zu Mario Kart 8 Deluxe im Überblick:

Grafikqualität der Strecken wird gemischt empfunden

Weitere User stört es außerdem, dass der Detailgrad der Texturen mit den Strecken sehr inkonsequent ist. Das Gras in manchen Strecken wirkt sehr flach und platt, während die Schoko-Sumpf-Berge etwas detaillierter gestaltet sind.

Für manche ist der DLC aufgrund seiner etwas vereinfachteren Optik ein kleiner Rückschritt. Für manche sieht der neue Look zu sehr nach "Plastik" aus. Es gibt aber auch eine Fraktion, die dem "Cartoon"-Look etwas abgewinnen kann. Anderen hingegen sind beide Stilrichtungen recht. Es bleibt abzuwarten, wie sich die weiteren 40 Strecken machen werden, die bis Ende 2023 noch folgen werden.

Was sagt ihr zur Optik der neuen Strecken? Sind euch weitere fehlende Details aufgefallen?