Mario Kart 9: Diesen Charakter vermisse ich schon ewig in der Serie und er muss jetzt endlich dabei sein!

Mario Kart 9 tritt in große Fußstapfen und wird gerade deswegen mit Spannung erwartet.

So sehr ich mich auch über die Ankündigung der Switch 2 gefreut habe: der Reveal von Mario Kart 9 – oder wie es auch immer heißen wird – war das ganz große Highlight des Reveals für mich. Nach dem umfangreichen Booster-Streckenpass für Mario Kart 8 Deluxe hatte ich mir nämlich nicht vorstellen können, das Nintendo zeitnah einen neuen Teil der Serie vorstellen würde.

Aber genau das ist passiert – und eventuell bekommen wir das Teil sogar schon direkt zum Launch! Als Fan der Reihe habe ich mir die wenigen Spielszenen schon zigfach angeschaut und dabei ein paar interessante Details entdeckt.

Mein Wunschkandidat für das MK9-Roster

Auch Fahrer*innen bzw. Charaktere hat der Trailer schon einige gezeigt, darunter aber hauptsächlich alte Bekannte wie Mario, Peach oder auch Donkey Kong – letzteren in einem angepassten Look. Doch so sehr ich mich über die zahlreichen Rückkehrer freue, so sehr hoffe ich auch, dass Nintendo auch Neuzugänge ins Mario Kart 9-Roster packt. Und für einen ganz speziellen wäre die Zeit für eine Premiere meiner Meinung nach mehr als reif.

Die Rede ist natürlich von Kirby! Der rosa Knubbel gehört seit jeher zu meinen absoluten Nintendo-Lieblingscharakteren und wäre eigentlich prädestiniert dafür, endlich mal in Mario Kart aufs Gaspedal zu treten – am besten direkt mit einer Traumland-Strecke im Gepäck.

Kirby ist eng mit Nintendo verbunden – da würde er sich doch auch in Mario Kart hervorragend machen.

Zugegeben, der Vielfraß hat sich bislang auch in anderen Mario-Spielen rar gemacht – nur in der Smash Bros. Reihe tauchte er regelmäßig auf – aber das neue Mario Kart wäre doch die perfekte Gelegenheit, das zu ändern!

Ich bin jedenfalls nicht der einzige, der traurig ist, dass Kirby bislang nicht in Mario Kart auftauchte und es in der Vergangenheit Mods brauchte, um die Knutschkugel in dem Fun-Racer zu sehen.

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

Muss Mario Kart zu Nintendo Kart werden?

Möglich, dass einem Auftritt bislang im Weg stand, dass die Kirby-Spiele von HAL Laboratory entwickelt werden und damit nicht im "Inner Circle" bei Nintendo. Gleiches gilt ja auch zum Beispiel für Samus Aran (Metroid), Fox McCloud (Starfox) oder Pikachu (Pokémon) deren Kart-Racer-Auftritt sich bestimmt ebenfalls viele wünschen.

Tobias Veltin Die Mario Kart-Serie hat einen ganz besonderen Platz in Tobis Herz. Schon beim ersten Teil auf dem SNES lieferte er sich erbitterte Schlachten mit seinen Schulfreunden, mittlerweile dreht er in Mario Kart 8 Deluxe seine Runden mit seiner älteren Tochter etwas entspannter – was dank Schlau-Steuerung wunderbar funktioniert. Vom neuen Teil erhofft er sich – neben Kirby – neue Impulse für die Serie – und lässt sich dabei gerne überraschen.

Eventuell ist es also Zeit dafür, dass "Mario Kart" endlich zu "Nintendo Kart" wird. Da Nintendo noch keinen Namen verraten hat, besteht die Chance natürlich, auch wenn ich sie für äußerst gering halte. Fest steht für mich aber schon jetzt, dass der neue Fun-Racer mehr Fahrer*innen haben wird als das in dieser Hinsicht schon üppige Mario Kart 8 Deluxe.

Der Grund? Auf den neuen Strecken können sich nun offenbar bis zu 24 Charaktere gleichzeitig tummeln, also doppelt so viele wie in bisherigen Mario Karts. Damit dann nicht ständig dieselben Nasen über die Strecken gurken, ist eine üppige Auswahl in meinen Augen absolute Pflicht.

Ich bin jedenfalls schon sehr gespannt drauf, welche Charaktere ihre Mario Kart-Premiere feiern werden – und hoffe sehr, dass Kirby dabei ist.

Welche Charaktere wünscht ihr euch in Mario Kart 9?