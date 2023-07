Mario Kart ist 'schuld', dass Nintendo-Fans auf heißgeliebten Klassiker verzichten müssen

Mario Kart 8 Deluxe ist auf der Switch immer noch ein echter Verkaufs-Hit.

Der Name "Mario Kart" sollte selbst den meisten Nicht-Rennspiel-Fans ein Begriff sein. Seit der Klempner und seine Freunde Anfang der 90er Jahre das erste Mal auf dem SNES durch die Kurven schlitterten, hat sich die Rennspielreihe zu den beliebtesten Nintendo-Serien überhaupt gemausert. Das beweisen unter anderem auch die stellaren Verkaufszahlen des aktuellen Ablegers Mario Kart 8 Deluxe.

Die große Popularität von Mario Kart fordert aber auch Opfer. Zumindest deutet das Takaya Imamura an, der 30 Jahre lang für Nintendo als Artist und Designer tätig war und in dieser Zeit unter anderem an Titeln wie The Legend of Zelda: Majoras Mask oder F-Zero X arbeitete.

Mario Kart > F-Zero

Imamura sprach mit Videogameschronicle in einem Interview über diverse Nintendo-Themen und wurde dort unter anderem auch nach der F-Zero-Serie gefragt. Denn die hat seit knapp 20 Jahren keinen neuen Ableger mehr bekommen, obwohl viele Fans – unter anderem auch in unserer Redaktion – schon fast danach lechzen.

Auf die Frage, warum die Serie schon so lange Pause macht, äußerte Imamura folgendes:

"Ich glaube, das liegt daran, dass Mario Kart das beliebteste Rennspiel von Nintendo ist und ein neues F-Zero ein Vermögen kosten würde. [...]" Takaya Imamura (via Nintendolife)

Nach wie vor in der Nintendo-Schublade

Eine Rückkehr scheitert laut des Nintendo-Veterans also offenbar aus zwei Gründen:

Erfolg von Mario Kart

Geld

Nintendo-Mastermind Shigeru Miyamoto habe laut Imamura zudem immer Nintendo als Ganzes im Hinterkopf, die Wiederbelebung von älteren IPs werden also stets besonders gut durchdacht. Auch ein Grund, warum F-Zero nach wie vor in der Schublade schlummert.

Gerüchte über eine Rückkehr gab es in der Vergangenheit reichlich, unter anderem Ende 2022, als ein Nintendo-Entwickler Details über einen ad Acta gelegten Prototypen für einen Switch-Teil ausplauderte:

Beachtet bitte: Hierbei handelt es sich um die Vermutung einer Einzelperson, die zwar lange Zeit für Nintendo tätig war, aber eventuell auch nicht die wahren Gründe für die lange F-Zero-Pause kennt. Nintendo selbst hat sich nicht offiziell zu F-Zero geäußert und wird das wohl auch nicht tun – zumindest solange bis vielleicht wirklich mal ein neuer Teil angekündigt werden sollte.

Mario Kart 8 Deluxe erschien im April 2017 und gehört nach wie vor zu den beliebtesten und meistverkauften Spielen auf der Switch. Nintendo trug dem Rechnung und schob Anfang 2022 einen Erweiterungs-Pass nach, der dem Fun-Racer in sechs DLC-Wellen bis Ende 2023 insgesamt 48 neue Kurse und mehrere neue Fahrer*innen hinzufügt.

Würdet ihr euch eine F-Zero-Rückkehr wünschen?