Mario Kart-Fan zeigt wie deutsche Bundesländer als Strecken aussehen würden und trifft den Nagel auf den Kopf!

Bundeländer als Strecken in Mario Kart? Das passt besser, als gedacht!

Mario Kart und insbesondere der aktuelle Ableger Mario Kart 8 Deluxe zählt noch heute zu den beliebtesten Spielen überhaupt – vor allem wenn es darum geht, einen Abend mit Freundinnen und Freunden wahlweise in ein super spaßiges Ereignis oder aber eine erbitterte, Freundschaft zerstörende Auseinandersetzung zu verwandeln.

Aber auch die aktive Community macht immer wieder auf sich aufmerksam, zum Beispiel wenn Speedrunner auch heute noch neue Erfolge feiern. Ein Fan hat nun auf X (ehemals Twitter) eine Liste veröffentlicht, die nicht nur sehr zutreffend, sondern auch überaus witzig ist.

Deutsche Bundesländer als Mario Kart-Strecken

Darum geht's: X-User felix veröffentlichte auf seinem Profil vor ein paar Tagen eine Reihe von Bildern. Der Titel: Wenn Bundesländer Mario Kart-Strecken wären. Dafür hat er jedem Bundesland eine bekannte Strecke zugeordnet, die zu einer ikonischen Eigenschaft des jeweiligen Landes passt. Die Auswahl der Pisten ist dabei nicht nur äußerst passend, in vielen Fällen auch sehr witzig.

Hier könnt ihr den Thread von felix sehen:

Das findet auch die Community, der Thread wurde mittlerweile fast 900.000 mal angeschaut. Der X-Account von Caseking schreibt ziemlich passend: "Idk wie du auf die Idee gekommen bist, aber 10/10"

In den Kommentaren wird aber nicht nur Lob verteilt, es werden auch alternative Vorschläge gemacht, von denen manche genau so witzig sind, wie die Auswahl in der Liste von Felix. Ein Blick lohnt sich also auch hier.

Unsere Highlights waren unter anderem die Flughafen-Strecke für Hessen, der Regenbogen Boulevard für Berlin und Warios Goldmine für Nordrhein-Westfalen.

Welche Streckenauswahl fandet ihr am passendsten und habt ihr noch andere Ideen, die zu eurem Bundesland passen? Spielt ihr noch regelmäßig Mario Kart und bekommt ihr euch dabei mit Freundinnen und Freunden in die Haare? Verratet es uns in den Kommentaren!