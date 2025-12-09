Unglaublich absurder neu entdeckter Glitch sorgt bei Mario Kart World für purzelnden Weltrekord

Ein neuer Glitch ist in Mario Kart World entdeckt worden.

Mario Kart World erfreut sich auch ein knappes halbes Jahr nach Release noch großer Beliebtheit. Kürzlich hatte Nintendo auch ein umfangreiches Update mit neuen Features veröffentlicht. Einige Spieler*innen haben jetzt einen neuen Glitch gefunden, der noch schnellere Zeiten ermöglicht.

Neuer Glitch ist extrem kompliziert

Bei dem neuen Glitch handelt es sich um einen dieser Fehler, bei denen man sich fragt, wie diese überhaupt entdeckt wurden. Aktuell ist unklar, ob der Glitch schon von Anfang an im Spiel war oder erst durch das Update aufgetreten ist.

Der Glitch ermöglicht es, eine Abkürzung auf dem Mario Bros. Circuit im Time Trial schneller und ohne Pilze zu nutzen. Schon jetzt wurde der alte Weltrekord durch den Glitch um knapp 0,3 Sekunden unterboten.

Um ihn überhaupt nutzen zu können, braucht es allerdings einen minutenlangen Aufbau und ein bisschen Glück. Selbst dann ist der Vorteil nur ziemlich klein, aber bei Weltrekorden geht es ja oft auch nur um Bruchteile von Sekunden.

Der YouTuber Shortcat hat alles in einem Video zusammengefasst, falls ihr den Glitch in Aktion sehen wollt:

So funktioniert der Glitch: Bei dem "Trick" geht es darum, einen Reifenstapel am Streckenrand direkt nach dem Start aus dem Weg zu räumen. Normalerweise funktioniert das nur mit einem Pilz, ansonsten wird man von den Reifen zurückgeschubst.

Zuerst muss ein Time Trial gestartet werden. Dort fahrt ihr dann direkt durch die Reifen und werft sie um. Wenn ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid, beendet ihr das Zeitrennen ganz normal. Hinterher startet ihr dann eine Wiederholung.

Dort müsst ihr durch das Zurückspringen zum Start an einer ganz bestimmten Stelle herausfinden, wann die Reifen zurückgesetzt werden. Dann wird es aber erst so richtig absurd. Ihr startet einen neuen Versuch, aber nicht auf die normale Art.

Ihr müsst nämlich erst einen zweiten Controller anschließen und dann im Startmenü auf dem ersten Gamepad den Home-Button und A fast gleichzeitig drücken. Im Home-Menü entfernt ihr den ersten Controller dann und klickt mit dem zweiten wieder auf das Spiel.

Dort werdet ihr aufgefordert, einen Controller zu wählen und könnt den ersten Controller wieder verbinden. Mit dem drückt ihr dann erneut Home + A. Diesen Schritt wiederholt ihr so lange, bis das Spiel einen neuen Versuch lädt.

Wenn alles geklappt hat, wurden die Reifen nicht zurückgesetzt und ihr könnt mit einem Sprung direkt auf das Geländer dahinter springen. Wollt ihr das Ganze noch einmal machen, müsst ihr wieder ganz von vorne starten.

Was sagt ihr dazu? Fragt ihr euch auch, wie jemand so etwas herausfindet?