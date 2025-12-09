Unglaublich absurder neu entdeckter Glitch sorgt bei Mario Kart World für purzelnden Weltrekord

Alleine die Vorarbeit für diesen neu entdeckten Mario Kart World-Glitch dauert schon mehrere Minuten.

Jonas Herrmann
09.12.2025 | 18:27 Uhr

Zum Angebot

Ein neuer Glitch ist in Mario Kart World entdeckt worden. Ein neuer Glitch ist in Mario Kart World entdeckt worden.

Mario Kart World erfreut sich auch ein knappes halbes Jahr nach Release noch großer Beliebtheit. Kürzlich hatte Nintendo auch ein umfangreiches Update mit neuen Features veröffentlicht. Einige Spieler*innen haben jetzt einen neuen Glitch gefunden, der noch schnellere Zeiten ermöglicht.

Neuer Glitch ist extrem kompliziert

Bei dem neuen Glitch handelt es sich um einen dieser Fehler, bei denen man sich fragt, wie diese überhaupt entdeckt wurden. Aktuell ist unklar, ob der Glitch schon von Anfang an im Spiel war oder erst durch das Update aufgetreten ist.

Video starten 9:24 Mario Kart (Open) World im Test: Im Windschatten von Teil 8

Der Glitch ermöglicht es, eine Abkürzung auf dem Mario Bros. Circuit im Time Trial schneller und ohne Pilze zu nutzen. Schon jetzt wurde der alte Weltrekord durch den Glitch um knapp 0,3 Sekunden unterboten.

Um ihn überhaupt nutzen zu können, braucht es allerdings einen minutenlangen Aufbau und ein bisschen Glück. Selbst dann ist der Vorteil nur ziemlich klein, aber bei Weltrekorden geht es ja oft auch nur um Bruchteile von Sekunden.

Der YouTuber Shortcat hat alles in einem Video zusammengefasst, falls ihr den Glitch in Aktion sehen wollt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

So funktioniert der Glitch: Bei dem "Trick" geht es darum, einen Reifenstapel am Streckenrand direkt nach dem Start aus dem Weg zu räumen. Normalerweise funktioniert das nur mit einem Pilz, ansonsten wird man von den Reifen zurückgeschubst.

Zuerst muss ein Time Trial gestartet werden. Dort fahrt ihr dann direkt durch die Reifen und werft sie um. Wenn ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid, beendet ihr das Zeitrennen ganz normal. Hinterher startet ihr dann eine Wiederholung.

Dort müsst ihr durch das Zurückspringen zum Start an einer ganz bestimmten Stelle herausfinden, wann die Reifen zurückgesetzt werden. Dann wird es aber erst so richtig absurd. Ihr startet einen neuen Versuch, aber nicht auf die normale Art.

Ihr müsst nämlich erst einen zweiten Controller anschließen und dann im Startmenü auf dem ersten Gamepad den Home-Button und A fast gleichzeitig drücken. Im Home-Menü entfernt ihr den ersten Controller dann und klickt mit dem zweiten wieder auf das Spiel.

Aktuelles zu Mario Kart World
Mario Kart World könnte bald einen DLC bekommen - Dataminer entdecken verdächtigen Hinweis in Nintendo-App
von Tobias Veltin
Mario Kart World: Update 1.4.0 ist da und bringt ein Feature, das ich gerne schon von Anfang an im Spiel gehabt hätte
von Linda Sprenger
Deutscher YouTuber prüft Mario Kart World, ob es auch StvO-Konform ist, und kommt zum Entschluss, dass das alles eine Privatstrecke sein muss
von Jonas Herrmann

Dort werdet ihr aufgefordert, einen Controller zu wählen und könnt den ersten Controller wieder verbinden. Mit dem drückt ihr dann erneut Home + A. Diesen Schritt wiederholt ihr so lange, bis das Spiel einen neuen Versuch lädt.

Wenn alles geklappt hat, wurden die Reifen nicht zurückgesetzt und ihr könnt mit einem Sprung direkt auf das Geländer dahinter springen. Wollt ihr das Ganze noch einmal machen, müsst ihr wieder ganz von vorne starten.

Was sagt ihr dazu? Fragt ihr euch auch, wie jemand so etwas herausfindet?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Mario Kart World
Tipp Nintendo eShop
Mario Kart World

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Mario Kart World

Mario Kart World

Genre: Sport

Release: 05.06.2025 (Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Unglaublich absurder neu entdeckter Glitch sorgt bei Mario Kart World für purzelnden Weltrekord

vor 7 Stunden

Mario Kart World könnte bald einen DLC bekommen - Dataminer entdecken verdächtigen Hinweis in Nintendo-App

vor 5 Tagen

Nintendo Switch 2 im unschlagbaren Weihnachts-Deal: Hier bekommt ihr die Konsole, Mario Kart World und Nintendo Online in einem Bundle!

vor 6 Tagen

Mario Kart World: Update 1.4.0 ist da und bringt ein Feature, das ich gerne schon von Anfang an im Spiel gehabt hätte

01.10.2025

Deutscher YouTuber prüft Mario Kart World, ob es auch StvO-Konform ist, und kommt zum Entschluss, dass das alles eine Privatstrecke sein muss
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Hogwarts Legacy: Die Vorfahrin von Ron Weasley bringt euch einen Zauber bei, den er später in Die Kammer des Schreckens vermasselt

vor 5 Minuten

Hogwarts Legacy: Die Vorfahrin von Ron Weasley bringt euch einen Zauber bei, den er später in Die Kammer des Schreckens vermasselt
Baldurs Gate 3-Schauspieler hat eine einfache Antwort darauf, warum das RPG so erfolgreich ist: Stellt Spieler über euren Profit

vor 23 Minuten

Baldur's Gate 3-Schauspieler hat eine einfache Antwort darauf, warum das RPG so erfolgreich ist: "Stellt Spieler über euren Profit"
LEGO Star Wars EOL 2025: Alle 24 Sets, die Ende Dezember eingestellt werden – hier bekommt ihr sie jetzt noch

vor 49 Minuten

LEGO Star Wars EOL 2025: Alle 24 Sets, die Ende Dezember eingestellt werden – hier bekommt ihr sie jetzt noch
Eine der wohl ungewöhnlichsten Pokémon-Karten aller Zeiten wurde jetzt für über 43.000 Euro versteigert - aus gutem Grund

vor einer Stunde

Eine der wohl ungewöhnlichsten Pokémon-Karten aller Zeiten wurde jetzt für über 43.000 Euro versteigert - aus gutem Grund
mehr anzeigen