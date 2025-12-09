Mario Kart World könnte bald einen DLC bekommen - Dataminer entdecken verdächtigen Hinweis in Nintendo-App

Mario Kart World bietet erstmals in der Seriengeschichte eine offene (und optionale) Spielwelt.

Mario Kart World erschien zum Launch der Nintendo Switch 2 im Sommer und eigentlich rechnet so ziemlich jeder damit, dass es irgendwann auch DLCs für den Fun-Racer geben wird. Schließlich war dieses Konzept bei Mario Kart 8 Deluxe schon äußerst erfolgreich, eine Wiederholung scheint deswegen logisch.



Konkrete Ankündigungen gab es bislang nicht, derzeit geistern aber zumindest grobe Hinweise durchs Netz. Und die basieren auf Funden, die ein paar Dataminer in der Nintendo Today-App gemacht haben (via gamesradar.com).

Donkey Kong-Bösewicht als neuer spielbarer Fahrer?

Konkret gruben die Dataminer im Code der App diverse Animationen des Donkey Kong-Bösewichts King K. Rool aus. Diese sollen am 15. Dezember erstmals in der App abgespielt werden und auch in den kommenden Monaten jeweils am 15. Tag zu sehen sein.

9:24 Mario Kart (Open) World im Test: Im Windschatten von Teil 8

Warum jetzt die Verbindung zu Mario Kart World? In den Credits des Fun-Racers taucht der japanische Synchronsprecher Tsuguo Mogami auf – und der leiht King K. Rool seine Stimme. Deswegen vermuten viele Fans jetzt, dass ein möglicher erster DLC für Mario Kart World den Fiesling als spielbaren Fahrer hinzufügt.

Schon vorher hatte es Spekulationen gegeben, dass Mario Kart World einen DLC mit Donkey Kong-Thema bekommen könnte – auch anlässlich des diesjährigen Releases von Donkey Kong Bananza. Was das Spiel damit zu tun hat, ist ein kleiner Spoiler, weshalb wir die Info hinter einen Spoilerkasten packen.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Spoiler anzeigen In Donkey Kong Bananza ist King K. Rool der allerletzte Boss, gegen den Donkey und Pauline kämpfen müssen.

Zu möglichen anderen Inhalten des DLCs gibt es bislang noch keine Spekulationen, eine Ankündigung könnte aber bereits auf den Game Awards erfolgen. Es wäre jedenfalls nicht das erste Mal, dass Nintendo eine Erweiterung in der Geoff Keighley-Show ankündigt – 2017 etwa enthüllte man The Champions Ballad für The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Wie immer gilt bei solchen Gerüchten: Vorsicht! Denn natürlich können die King K. Rool-Animationen in der App auch etwas völlig anderes bedeuten – oder gar nichts. Aber selbst wenn es nichts mit einem zeitnahen DLC für Mario Kart World wird: irgendwann wird er bestimmt kommen.

Welche Inhalte würdet ihr euch für einen Mario Kart World-DLC wünschen?