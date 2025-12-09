Mario Kart World könnte bald einen DLC bekommen - Dataminer entdecken verdächtigen Hinweis in Nintendo-App

Dass das aktuelle Mario Kart irgendwann Erweiterungen bekommen wird, ist ziemlich wahrscheinlich. Möglicherweise ist es sogar schon bald soweit.

Tobias Veltin
09.12.2025 | 12:30 Uhr

Zum Angebot

Mario Kart World bietet erstmals in der Seriengeschichte eine offene (und optionale) Spielwelt. Mario Kart World bietet erstmals in der Seriengeschichte eine offene (und optionale) Spielwelt.

Mario Kart World erschien zum Launch der Nintendo Switch 2 im Sommer und eigentlich rechnet so ziemlich jeder damit, dass es irgendwann auch DLCs für den Fun-Racer geben wird. Schließlich war dieses Konzept bei Mario Kart 8 Deluxe schon äußerst erfolgreich, eine Wiederholung scheint deswegen logisch.

Konkrete Ankündigungen gab es bislang nicht, derzeit geistern aber zumindest grobe Hinweise durchs Netz. Und die basieren auf Funden, die ein paar Dataminer in der Nintendo Today-App gemacht haben (via gamesradar.com).

Donkey Kong-Bösewicht als neuer spielbarer Fahrer?

Konkret gruben die Dataminer im Code der App diverse Animationen des Donkey Kong-Bösewichts King K. Rool aus. Diese sollen am 15. Dezember erstmals in der App abgespielt werden und auch in den kommenden Monaten jeweils am 15. Tag zu sehen sein.

Video starten 9:24 Mario Kart (Open) World im Test: Im Windschatten von Teil 8

Warum jetzt die Verbindung zu Mario Kart World? In den Credits des Fun-Racers taucht der japanische Synchronsprecher Tsuguo Mogami auf – und der leiht King K. Rool seine Stimme. Deswegen vermuten viele Fans jetzt, dass ein möglicher erster DLC für Mario Kart World den Fiesling als spielbaren Fahrer hinzufügt.

Schon vorher hatte es Spekulationen gegeben, dass Mario Kart World einen DLC mit Donkey Kong-Thema bekommen könnte – auch anlässlich des diesjährigen Releases von Donkey Kong Bananza. Was das Spiel damit zu tun hat, ist ein kleiner Spoiler, weshalb wir die Info hinter einen Spoilerkasten packen.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler

Spoiler anzeigen

In Donkey Kong Bananza ist King K. Rool der allerletzte Boss, gegen den Donkey und Pauline kämpfen müssen.

Zu möglichen anderen Inhalten des DLCs gibt es bislang noch keine Spekulationen, eine Ankündigung könnte aber bereits auf den Game Awards erfolgen. Es wäre jedenfalls nicht das erste Mal, dass Nintendo eine Erweiterung in der Geoff Keighley-Show ankündigt – 2017 etwa enthüllte man The Champions Ballad für The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Wie immer gilt bei solchen Gerüchten: Vorsicht! Denn natürlich können die King K. Rool-Animationen in der App auch etwas völlig anderes bedeuten – oder gar nichts. Aber selbst wenn es nichts mit einem zeitnahen DLC für Mario Kart World wird: irgendwann wird er bestimmt kommen.

Welche Inhalte würdet ihr euch für einen Mario Kart World-DLC wünschen?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Mario Kart World
Tipp Nintendo eShop
Mario Kart World

ANZEIGE

Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Mario Kart World

Mario Kart World

Genre: Sport

Release: 05.06.2025 (Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 54 Minuten

Mario Kart World könnte bald einen DLC bekommen - Dataminer entdecken verdächtigen Hinweis in Nintendo-App

vor 5 Tagen

Nintendo Switch 2 im unschlagbaren Weihnachts-Deal: Hier bekommt ihr die Konsole, Mario Kart World und Nintendo Online in einem Bundle!

vor 5 Tagen

Mario Kart World: Update 1.4.0 ist da und bringt ein Feature, das ich gerne schon von Anfang an im Spiel gehabt hätte

01.10.2025

Deutscher YouTuber prüft Mario Kart World, ob es auch StvO-Konform ist, und kommt zum Entschluss, dass das alles eine Privatstrecke sein muss

24.09.2025

Mario Kart World: Update 1.3.0 ist da und bringt eine praktische Funktion für die Open World, die wir gerne schon von Anfang an gehabt hätten
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Kontroverser Shooter wird enthüllt, aber einen Tag später wieder eingestampft und sogar das Studio wurde geschlossen - weil sich Spieler über KI beschwert haben

vor 34 Minuten

Kontroverser Shooter wird enthüllt, aber einen Tag später wieder eingestampft und sogar das Studio wurde geschlossen - weil sich Spieler über KI beschwert haben
Mario Kart World könnte bald einen DLC bekommen - Dataminer entdecken verdächtigen Hinweis in Nintendo-App

vor 59 Minuten

Mario Kart World könnte bald einen DLC bekommen - Dataminer entdecken verdächtigen Hinweis in Nintendo-App
Paramount will Netflix den Warner Bros.-Deal wegschnappen und selbst Donald Trump mischt sich ein - während Netflix den Deal schon fröhlich in Mails verkündet

vor einer Stunde

Paramount will Netflix den Warner Bros.-Deal wegschnappen und selbst Donald Trump mischt sich ein - während Netflix den Deal schon fröhlich in Mails verkündet
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Dezember 2025)   5     10

vor einer Stunde

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Dezember 2025)
mehr anzeigen