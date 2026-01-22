Mario Kart World-Update 1.5.0 ist jetzt live und bringt neues Renn-Feature! Alle Änderungen im Überblick

Mario Kart World hat das erste Update fürs Jahr 2026 erhalten.

Nintendos Switch 2-Dauerbrenner erhält das erste Update im neuen Jahr: Ab sofort wird der frische Mario Kart World-Patch mit der Versionsnummer 1.5.0 ausgerollt. Diesmal handelt es sich um ein kleineres Update, eine schicke Neuerung gibt's neben den obligatorischen Bugfixes aber trotzdem.

Der heutige Patch dürfte insbesondere Fans der Knockout-Tour glücklich machen: Update 1.5.0 bringt endlich Teamrennen für besagten Modus. Voraussetzung ist, dass ihr bei "Online-Turnier" oder "Lokales Spiel" in einem Raum spielt.

Die Nintendo Switch 2 ist da und wir drehen unsere ersten 37 Minuten in Mario Kart World

Zudem wird mit dem frischen Update nun auch die polnische Sprachausgabe hinzugefügt. Weitere neue Inhalte hat der Patch allerdings nicht parat.

Auf der zweiten Seite des Artikels findet ihr eine detaillierte Auflistung der Patchnotes, inklusive Bugfixes.

Spielt ihr weiterhin Mario Kart World?