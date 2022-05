Mario Strikers: Battle League Footballs neuer Übersichts-Trailer macht mich heiß wie Frittenfett

Ich bin ein riesiger Fan der Mario-Fußballspiele und warte schon seit Jahren auf einen neuen Teil. Dementsprechend euphorisch war ich, als Nintendo Anfang des Jahres Mario Strikers: Battle League Football ankündigte. Denn das bringt das bewährte Konzept der beiden Vorgänger auf die Switch.

Jetzt hat Nintendo die englischsprachige Variante des Übersichts-Trailers zum Spiel veröffentlicht und erlaubt damit einen ausführlichen Blick aufs Spiel. Und nach dem mehrfachen Anschauen des Trailers bin ich heißer denn je auf das Spiel.

Einerseits bin ich extrem gespannt, wie sehr sich die Items, mit denen man die Kicker ausrüsten kann, aufs tatsächliche Spielgefühl auswirken. Und andererseits auch wie lange es dauert, bis ich mich an den etwas ungewöhnlichen – aber durchaus passenden – Comic-Grafikstil gewöhnt habe.

Tobias Veltin Tobi findet, dass heutzutage viel zu wenig Fun-Fußballspiele erscheinen. Denn die sind immer für eine lockere Runde gut und sorgen gegenüber den Realismus-Hochburgen FIFA und PES bzw. jetzt eFootball für einen schönen Kontrast. Sein absoluter Favorit in diesem Bereich: Sega Soccer Slam.

Zehn Charaktere zum Start kommen nicht bei allen gut an

Ich erhoffe mir in jedem Fall ein ähnlich locker-leichtes und spaßiges Spielgefühl wie in den Vorgängern, schon da haben harte Tacklings und die unaufhaltsamen Superschüsse – die natürlich gut getimed werden müssen – für enorm viel Spaß und zahlreiche Revanche-Partien gesorgt. Insgesamt zehn spielbare Charaktere wird es zum Start geben, diese Anzahl kam allerdings nicht bei allen sonderlich gut an:

6 0 Mehr zum Thema Mario Strikers Battle League: Alle Charaktere bekannt, aber die Auswahl ist enttäuschend mager

Ich finde die Auswahl zwar auch nicht überragend groß, immerhin ist mit Toad aber einer meiner absoluten Nintendo-Lieblinge dabei. Der Trailer fokussiert sich auf die Online- bzw. Club-Features, hoffentlich kommen vorab auch noch ein paar Infos zu den Offline-Modi, denn ein Fehlen von beispielsweise Turnieren wäre enorm schade. Der Release von Mario Strikers: Battle League Football ist am 10. Juni 2022, das Spiel erscheint exklusiv für die Nintendo Switch.

Wie gefällt euch der Übersichts-Trailer?