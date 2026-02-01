Iron Lung: Trailer zur Horror-Verfilmung von Markiplier

Iron Lung ist die Verfilmung des gleichnamigen SciFi-Horrorspiels. YouTuber Markiplier spielt nicht nur mit, sondern hat die Umsetzung auch geschrieben, directed und selbst finanziert.

Darum geht's: In Iron Lung wird ein verurteilter Straftäter in einem U-Boot versiegelt und versucht, in einem Meer aus Blut nach Ressourcen zu suchen. Als Belohnung winkt ihm die Freiheit – wenn er überlebt.