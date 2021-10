Marvel's Guardians of the Galaxy - Alle Kapitel im Überblick

Das Action-Adventure Marvel’s Guardians of the Galaxy von Entwicklerstudio Eidos Montreal ist eine reine Singleplayer-Erfahrung und wird euch mit einer Spielzeit von circa 17-20 Stunden gut beschäftigen. Wie lange ihr für den Durchlauf braucht, hängt dabei natürlich auch von eurem Spielstil ab. Wir geben euch hier eine Übersicht über die Kapitel des Spiels.



Achtung Spoiler: Zwar verraten die Namen der einzelnen Kapitel keine konkreten Details, lassen aber vereinzelt Rückschlüsse auf Handlungsorte und Charaktere zu.

Alle Kapitel in Marvel's Guardians of the Galaxy

Insgesamt hat Marvel's Guardians neben einem kurzen Prolog 16 Kapitel. Die dauern jeweils circa 45 bis 90 Minuten, auch abhängig davon, wie viel ihr euch nach Sammelgegenständen umschaut. Zwischen den Kapiteln könnt ihr zudem mehrfach frei auf der Milano, dem Schiff der Guardians, umherlaufen und mit euren Teammitgliedern reden.

Hier findet ihr alle Kapitel im Überblick:

Prolog

Kapitel 1: Ein riskantes Spiel

Kapitel 2: Verhaftet

Kapitel 3: Der Preis der Freiheit

Kapitel 4: Die Monsterkönigin

Kapitel 5: Fällig oder tot

Kapitel 6: Ein Rock macht noch keinen Hafturlaub

Kapitel 7: Kanide Komplikationen

Kapitel 8: Die Matriarchin

Kapitel 9: Schwere Zeiten

Kapitel 10: Glaubensprüfung

Kapitel 11: Geist über Körper

Kapitel 12: Flucht aus Knowhere

Kapitel 13: Gegen jede Chance

Kapitel 14: Ins Feuer

Kapitel 15: Gebrochene Versprechen

Kapitel 16: Der Magus

Wenn ihr wissen wollt, ob Marvel's Guardians of the Galaxy was für euch ist, findet ihr hier außerdem unseren GamePro-Test:

Kapitel erneut spielbar

Nachdem ihr ein Kapitel beendet habt, könnt ihr außerdem jederzeit vom Hauptmenü des Spiels aus wieder in besagtes Kapitel springen und von dort aus weitermachen, um andere Entscheidungen zu treffen oder nach Sammelgegenständen zu suchen. Für alle Kapitel, die vor eurem aktuell ausgewählten liegen, werden dazu die Entscheidungen aus eurem letzten Spielstand übernommen.



Besonders für die Platintrophäe dürfte die Kapitelauswahl hilfreich sein:

Wollt ihr dagegen die Langzeitauswirkungen verschiedener Entscheidungen ausprobieren, könnt ihr nach Abschluss des Spiels auch ein New Game Plus starten. Das lässt euch dann einen neuen Spielstand mit all euren freigeschalteten Fähigkeiten und Outfits beginnen.