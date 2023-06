Die beiden Protagonisten dürfen durch zwei neue Stadtteile schwingen.

In der letzten Woche gestattete uns der PlayStation Showcase von Sony einen ausgiebigen Blick auf Marvel's Spider-Man 2, das noch in diesem Jahr für die PS5 erscheinen soll. Wie schon der gefeierte Vorgänger wird auch Teil 2 ein Open World-Spiel, unklar war aber bislang, wie groß die Spielwelt darin sein wird.

Jetzt gibt es endlich einen konkreten Anhaltspunkt. Denn im Gespräch mit Press-Start verriet Game Director Ryan Smith, auf welche Map-Größe wir uns in Spider-Man 2 einstellen können.

"[...] Ich glaube, die Karte ist fast doppelt so groß, das ist wirklich spannend."

Grund für diese enorme Steigerung ist die Tatsache, dass Peter Parker und Miles Morales jetzt nicht nur durch den New Yorker Stadtteil Manhattan turnen können. Entwickler Insomniac hat nämlich noch zwei weitere Bezirke gebaut, die jetzt ebenfalls erkundbar sind, nämlich Brooklyn und Queens. Auch die erwähnt Ryan Smith im Interview:

"[...] Beim Hinzufügen dieser Bezirke haben wir viel darüber nachgedacht, was sie wiedererkennbar macht, ob es sich nun um Wohngebiete in Queens handelt, wie im Gameplay-Trailer zu sehen, oder um Ansichten und Ausblicke, die man aus seiner Vorstellung von New York und Brooklyn kennt, und wir haben dafür gesorgt, dass diese im Spiel repräsentativ sind. [...]"

Ryan Smith