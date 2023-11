Marvel's Spider-Man 2: Post-Credit-Scene deutet weibliche Heldin für Teil 3 an

Bekommen Spider-Man und Miles Morales in einem möglichen dritten Teil Verstärkung?

Achtung! Es Folgen Spoiler zur Post-Credit-Scene mit Miles. Das eigentliche Ende verraten wir hier aber nicht.

Erst kam Peter Parker, dann Miles Morales. Aber das Spider-Verse bietet noch weitere Superhelden, die Stoff für weitere Spiele von Insomniac bieten. Und tatsächlich deutet das Ende von Marvel's Spider-Man 2 einen Charakter an, der möglicherweise in Teil 3 wichtig, wenn nicht sogar spielbar sein wird.

Das Ende von Spider-Man 2 teast Silk an

Nachdem wir in Spider-Man 2 das eigentliche Ende erlebt haben und der Abspann vorbei ist, folgt eine Post-Credit-Scene. In dieser Szene bekommt Familie Miles zum Abendessen Besuch. Dabei handelt es sich um Albert Moon, den neuen Mann an der Seite von Miles' Mutter, der zudem seine Tochter dabei hat: Cindy. Während wir Albert aber genau zu Gesicht bekommen, sehen wir sie nur von hinten.

Hier seht ihr die Post-Credit-Scene:

Wer ist Cindy aka Silk? Cindy ist die Tochter von Albert Moon, die bereits in den Comics eine Rolle spielt. Darin wurde sie von derselben Spinne gebissen, der auch Peter Parker seine Kräfte verdankt. Sie zählt also zu den Held*innen mit Spinnen-Kräften, die sie unter dem Decknamen Silk einsetzt.

Wollt ihr noch mehr über Silk wissen, hat Marvel dazu ein Long Story Short-Video auf seinen englischen YouTube-Kanal veröffentlicht, das ich euch auch mit deutschem Untertitel anschauen könnt.

Silk könnte in Spider-Man 3 eine Rolle spielen

Viel mehr wollen wir euch über Cindy bzw. Silk aber nicht verraten. Es sieht nämlich stark danach aus, dass wir sie in einer Fortsetzung – Teil 3 oder ein Spin-off wie Miles Morales – näher kennenlernen. Insomniac dürfte Cindy zumindest nicht komplett ohne Grund so vage angeteast haben.

Außerdem lässt das eigentliche Ende von Spider-Man 2 vermuten, dass im nächsten Spider-Man-Spiel der Fokus auf einen neuen Helden gelegt wird. Warum genau, verraten wir euch an dieser Stelle nicht.

Aber was glaubt ihr, was Insomniac mit Cindy/Silk vor hat?