Spider-Man 2 für PS5: Trailer enthüllt Venom und einen weiteren Bösewicht

Der Playstation-Showcase 2021 ist vorüber und bietet einige Neuigkeiten zu Spielen für die PS5 und PS4. Vor allem mit ihren Playstation Game Studios gab Sony so richtig Gas. Eines der Highlights war die Ankündigung von Insomniacs Spider-Man 2. Zwar zeigt der Trailer noch nicht allzu viele wichtige Charaktere, doch die gezeigten werfen einige Fragen auf.

Helden und Bösewichte im Doppelpack

Zu Beginn sehen wir Peter Parker und Miles Morales in Aktion. Beide Helden bekommen ein eigenes Intro, dann verprügeln sie gemeinsam einige Gegner. Es sind diverse Koop-Moves zu sehen, die es wohl auch ins Spiel schaffen dürften.

Das sind die Bösewichte: Dann hören wir eine Stimme, die unsere beiden Superhelden herausfordert. Die Community ist sich ziemlich sicher, dass es sich dabei um Kraven the Hunter handelt. Doch damit nicht genug. Kraven bekommt Unterstützung von einem zweiten Bösewicht: Venom.

Welche Rolle spielt Venom in Spider-Man 2? Während Kraven als klarer Bösewicht fungieren dürfte, könnte die Rolle von Venom ein wenig komplexer sein. Der Trailer ist dahingehend extrem doppeldeutig. Venom spricht von "wir", aber wen meint er damit? Sich und Kraven, sich und die beiden Spider-Männer oder sich (den Parasiten) und seinen Wirt (der am Ende des DLCs zu Spider-Man enthüllt wurde)?

Venom als Verbündeter: Dass Miles und Peter gegen Venom antreten müssen, ist sehr wahrscheinlich. Allerdings fällt auf, dass die Bestie im Trailer ein eigenes Logo-Intro hat. Schließt sich Venom den beiden Helden also irgendwann an? Kombo-Moves mit Spider-Man und Venom, das wäre doch was. Und vielleicht können wir Venom sogar selbst spielen, wer weiß.

Im Trailer seht ihr die beiden Superhelden und den Auftritt von Venom:

Spider-Man 2 hat momentan noch keinen konkreten Erscheinungstermin. Geplant ist die Veröffentlichung für 2023. Der Titel kommt auf jeden Fall für die PS5, ob auch eine PS4-Version in Arbeit ist, wurde noch nicht verraten.

Weitere News zum Playstation-Showcase:

Insomniac arbeitet an zweiten Marvel-Game

Richtiges Gameplay gab es zu Spider-Man 2 nicht zu sehen, aber immerhin war der Trailer in In-Engine. Für Insomniacs zweites Marvel-Projekt gab es hingegen lediglich einen kurzen CGI-Trailer. Momentan ist kaum etwas zu dem Wolverine-Spiel bekannt, aber Fans hoffen natürlich, dass auch Logan eine Open-World erkunden kann.

Würdet ihr gerne als Venom durch Manhattan springen?