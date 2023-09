Marvel's Spider-Man 2: An diesem Tag erscheint unser Test zum PS5-Exclusive

Wir testen ab sofort Spider-Man 2!

Das nächste große PlayStation 5-Exclusive klopft schon kräftig an der Tür: Mit Marvel's Spider-Man 2 erscheint Ende Oktober Insomniac Games' drittes Open World-Spiel rund um den Strumpfhosen-tragenden Spinnensuperhelden. Und Peter ist diesmal nicht alleine unterwegs, sondern im Doppelpack mit Miles Morales.



GamePro testet ab sofort: Wir haben den Review-Key zu Marvel's Spider-Man 2 bereits erhalten und stürzen uns in die offene Welt von New York City, um das Open World-Abenteuer ausgiebig für euch zu testen.

Wann erscheint der Test zu Marvel's Spider-Man 2?

Datum: 16. Oktober 2023 (Montag)

16. Oktober 2023 (Montag) Uhrzeit des Embargo-Falls: Um 16 Uhr (deutscher Zeit)

Schaut zu diesem Zeitpunkt also unbedingt auf GamePro.de vorbei!

Wann erscheint Marvel's Spider-Man 2? Am 20. Oktober 2023. Anders als der 2018 veröffentlichte Erstling und die Standalone-Erweiterung Miles Morales wird der zweite Hauptteil der Serie allerdings nicht mehr für die PS4 veröffentlicht.

Grund dafür sind die technischen Vorzüge, die die PS5 bietet, wie zum Beispiel die SSD, die einen nahtlosen Wechsel zwischen Peter und Miles innerhalb der Spielwelt ermöglichen soll. Wie in GTA 5 könnt ihr zwischen den Story-Missionen frei zwischen den beiden Hauptcharakteren hin und her wechseln.

Vorab könnt ihr euch schon einmal unsere GamePro-Preview durchlesen:

Wie spielt sich Marvel's Spider-Man 2? Unser Ersteindruck

Wir hatten Anfang September bereits die Möglichkeit, Spidey 2 vorab im Rahmen eines Pressetermins anzuspielen. In unserem Preview-Video fassen wir alle Gameplay-Neuerungen für euch zusammen und ziehen ein erstes Fazit:

8:57 So will Spider-Man 2 sogar noch den grandiosen Vorgänger toppen

Worum geht es in Marvel's Spider-Man ? Wie bereits erwähnt, spielt diesmal nicht nur Peter Parker die Hauptrolle, sondern ist jetzt gemeinsam mit seinem Begleiter Miles Morales unterwegs. Das Duo muss es diesmal mit einer neuen Superschurkenriege aufnehmen, darunter Kraven The Hunter, Lizard und Venom.

Freut ihr euch auf Spidey 2?