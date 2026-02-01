Masters of the Universe: Release, Trailer und mehr - Alles zum neuen He-Man-Film

Im Sommer feiert der legendäre Action-Charakter He-Man in Masters of the Universe tatsächlich sein Kino-Comeback, obwohl der Film in seiner fast 20 Jahre (!) langen Entwicklungsgeschichte gleich mehrfach vor dem Aus stand.
Wir haben hier alle wichtigen Informationen für euch zusammengefasst und verraten euch unter anderem, wann und wo ihr den Film anschauen könnt und wer in die Rollen von Adam, Skeletor und Co. schlüpft.
Kino-Release: Dann kommt Masters of the Universe auf die große Leinwand
- Kinostart in Deutschland: 04. Juni 2026
Während der offizielle Start in den Vereinigten Staaten auf den 5. Juni 2026 festgesetzt wurde, können wir schon einen Tag eher ins Kino, da neue Filme bei uns traditionell donnerstags anlaufen. Wer ein IMAX in der Nähe hat, kann Masters of the Universe in der entsprechenden Form bewundern. Zur Laufzeit und FSK-Einstufung ist bisher noch nichts bekannt.
Im Trailer gibt es schon einen Vorgeschmack, was uns visuell erwartet:
Streaming-Release: Wo und ab wann ihr Masters of the Universe Zuhause schauen könnt
Ein genaues Datum für den Streaming-Start wurde noch nicht offiziell angekündigt. Branchenstandards lassen aber darauf schließen, dass der Film 45 bis 90 Tage nach dem Kinostart im Streaming verfügbar sein dürfte.
Durch die Beteiligung von Amazon MGM ist zudem schon gesichert, dass Masters of the Universe auf Prime Video landen wird.
