He-Man und die Masters of the Universe kehren nach 39 Jahren zurück! Hier der erste Trailer

He-Man ist zurück! Nach 39 Jahren gibt's eine neue Live-Action-Verfilmung von Masters of the Universe, die am 4. Juni 2026 in den deutschen Kinos landet.

Die Hauptrolle übernimmt Nicholas Glatzine, der zuvor in Filmen wie Royal Blue, Purple Hearts oder Als du mich sahst zu sehen war. Neben Glatzine sind ebenfalls Morena Baccarin (The Sorceress), Idris Elba (Man-At-Arms), Jared Leto (Skeletor) und Alison Brie (Evil-Lyn) mit dabei.

Worum geht's? Der kleine Prinz Adam stürzt mit seinem Raumschiff auf der Erde ab und verliert dabei sein magisches Schwert. Viele Jahre später findet er es wieder und wird durch die Kraft der Waffe auf seinen Heimatplaneten Eternia zurückgebracht. Dort treibt längst der Oberschurke Skeletor sein Unwesen. Um ihn zu besiegen und Eternia zu beschützen, muss Adam erst einmal herausfinden, wer er ist.

Im Regiestuhl sitzt Travis Knight, der sich in der Vergangenheit bereits für Projekte wie Bumblebee oder Kubo: Der tapfere Samurai verantwortlich zeigte.

