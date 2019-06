Mega-Rabatte im PS Store - Diese PS4-Hits lohnen sich [Anzeige]

Unter dem Namen "Mega-Rabatte" ist heute im PlayStation Store ein neuer Sale gestartet, in dem es vor allem AAA-Hits und Open-World-Titel deutlich günstiger gibt. Die Angebote gelten für zwei Wochen und enden somit am 10. Juli. Wir stellen euch hier ein paar der besten Deals vor und verraten, für wen sich der Kauf lohnt.

Rage 2

Das richtige Spiel für: Alle, denen es vor allem auf schnelles Shooter-Gameplay ankommt.

Nicht so gut für: Alle, die nach einer faszinierenden offenen Spielwelt suchen.

GamePro-Wertung: 73 Punkte

Rage 2 für 44,99€ im PlayStation Store

Erst im Mai ist Rage 2 erschienen, jetzt gibt es den Open-World-Shooter bereits 35% günstiger. Damit sinkt der Preis von 69,99€ auf 44,99€. Auch die Deluxe Edition gibt es günstiger, nämlich für 59,99€ statt 89,99€.

Spektakuläre Schießereien: Das Glanzstück von Rage 2 ist das Shooter-Gameplay. Mit hohem Tempo, tollem Gunplay und jeder Menge Explosionen und Splattereffekten erinnert Rage 2 angenehm an das hervorragende DOOM-Reboot. Ein umfang- und abwechslungsreiches Waffenarsenal sowie Waffenmods und Spezialfähigkeiten runden die Zerstörungsorgie ab.

Offene Leere: Missglückt ist hingegen leider die offene Spielwelt, denn Rage 2 ist nur dann wirklich gut, wenn viel los ist und Chaos ausbricht. Zwischen den Feindbasen, in denen wir unsere Missionen erledigen, gibt es leider kaum etwas zu entdecken. So wird der Weg von einer Schießerei zur nächsten zur Zeitverschwendung und man fragt sich, ob Rage 2 als linearer Shooter nicht besser funktioniert hätte.

Zu viel Fortschritt: Auch das Progressionssystem steht dem Spielspaß mehr im Weg als ihn zu fördern. Waffen und Fähigkeiten freizuschalten, dauert oft zu lange, zumal Rage 2 nicht allzu viel Spielzeit bietet. Bis man alle Waffen hat, braucht man sie schon gar nicht mehr. All das ändert nichts daran, dass Rage 2 eine Menge Spaß macht. Aber es hätte viel besser sein können, wenn es sich nicht durch unnötige Elemente selbst im Weg stehen würde.

Mittelerde: Schatten des Krieges

Das richtige Spiel für: Open-World-Fans, die auf gut inszenierte Kämpfe stehen.

Nicht so gut für: Alle, die eine treue Umsetzung der Vorlage erwarten.

GamePro-Wertung: 86 Punkte

Mittelerde: Schatten des Krieges für 19,99€ im PlayStation Store

Das Open-World-Actionspiel Mittelerde: Schatten des Krieges gibt's im Sale zum halben Preis, also für 19,99€ statt 39,99€. Auch die Definitive Edition ist reduziert und kostet nur noch 24,99€ statt 49,99€. PS-Plus-Mitglieder bekommen auf beide Versionen 10% Rabatt zusätzlich.

Alte Stärken: Wie der Vorgänger glänzt Schatten des Krieges erneut durch seine flotten und gut inszenierten Kämpfe, die an die Batman-Arkham-Reihe erinnern, aber auch eigene Ideen mitbringt. Mithilfe des deutlich ausgebauten Nemesis-Systems heben wir zudem unsere eigene Orkarmee aus und ernennen unterworfene Anführer zu unseren Leibwächtern.

Mehr Mittelerde: Im Vergleich zum Vorgänger ist Schatten des Krieges deutlich umfangreicher. In der zwischen Der Hobbit und Der Herr der Ringe angesiedelten Geschichte bekommen wir es außerdem nicht nur mit ein paar Orks, sondern auch mit dem Hexenkönig und den Ringgeistern zu tun. Für Herr-der-Ringe-Fans ist das Actionspiel deshalb ein muss, auch wenn Shadow of War mit der Vorlage teils sehr frei umgeht.

Keine Mikrotransaktionen: Shadow of War wurde beim Release wegen seiner Mikrotransaktionen scharf kritisiert, nicht zuletzt deshalb, weil der letzte Abschnitt absichtlich zäh erschien, um die Spieler zum Kauf zu bewegen. Mittlerweile wurden die Transaktionen jedoch entfernt und der Spielfortschritt beschleunigt. Wer Shadow of War nur deshalb bisher keine Chance gegeben hat, kann nun also beruhigt zugreifen.

The Witcher 3

Das richtige Spiel für: Alle, die Action-Rollenspiele mögen.

Nicht so gut für: Alle, denen es bei RPGs vor allem um Charakterentwicklung geht.

GamePro-Wertung: 92 Punkte

The Witcher 3: Wild Hunt für 8,99€ im PlayStation Store

Den RPG-Hit The Witcher 3: Wild Hunt gibt es schon für 8,99€ statt 29,99€ und damit 70% günstiger. Der Expansion Pass ist immerhin um 60% reduziert, von 24,99€ auf 9,99€

Die Rollenspiel-Referenz: Als The Witcher 3 im Jahr 2015 erschien, setzte das Spiel um den Hexer Geralt von Riva neue Maßstäbe im Genre der Actionrollenspiele. Die tolle Grafik und die riesige, offene Spielwelt, die vor Details strotzt, übertrafen alles bislang Dagewesene. Auch die Kämpfe spielten sich flüssiger und durch die vielfältigen designten Gegner abwechlslungsreicher als bei vielen Konkurrenten.

Geschichtenerzähler: Was in erster Linie dafür sorgt, dass The Witcher 3 bis heute nicht vom Thron der ARPGs gestoßen werden konnte, sind jedoch die vielen großen und kleinen Geschichten, auf die der Hexer stößt. Selbst hinter den kleinsten Quests verbergen sich spannende Geschichten, die uns nicht selten schwierige moralische Entscheidungen mit schwerwiegenden Folgen abverlangen.

Ein harter Kerl: Wenn man The Witcher 3 überhaupt etwas vorwerfen kann, dann dass die genreübliche Charakterentwicklung vom Niemand zum Helden ein bisschen kurz kommt. Geralt ist nun einmal schon zu Beginn ein verdammt harter und wehrhafter Bursche. Das lässt sich aufgrund der an die Vorgänger anschließenden Story gar nicht vermeiden. Trotzdem könnte manchen RPG-Fans dieser Aspekt fehlen.

Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands

Das richtige Spiel für: Alle, die sich gern mit Freunden auf die Jagd nach Verbrechern begeben.

Nicht so gut für: Solospieler, die eine gute Story wollen.

GamePro-Wertung: 85 Punkte

Ghost Recon: Wildlands für 19,99€ im PlayStation Store

Wer Ghost Recon: Wildlands noch nachholen möchte, bevor der Nachfolger Breakpoint erscheint, hat jetzt Gelegenheit dazu, denn den Koop-Shooter gibt es jetzt für 19,99€ statt 49,99€ im PlayStation Store. Die Year 2 Gold Edition kostet statt 69,99€ nur noch 24,99€.

Am besten gemeinsam: Wildlands entwickelt seine Faszination am besten, wenn man sich gemeinsam mit Freunden in den Kampf gegen das organisierte Verbrechen in Bolivien begibt. Im Team mit verschiedenen Taktiken zu experimentieren und gemeinsam zu jubeln, wenn etwas funktioniert, oder zu lachen, wenn etwas spektakulär scheitert, ist ein Riesenspaß, von dem im Solomodus leider nicht viel übrig bleibt.

Stetig verbessert: Wildlands hatte nach dem Release noch mit einigen Problemen zu kämpfen, doch Ubisoft hat den Shooter seither stetig verbessert und sogar umfangreiche neue Inhalte nachgeliefert. So wurden ein neuer PvP-Modus namens Ghost War hinzugefügt und das Endgame der Kamapgne deutlich ausgebaut. Deshalb haben wir unsere Wertung nachträglich von 80 auf 85 Punkte angehoben.

Belanglose Story: Wildlands konzentriert sich auf das Gameplay, die Story ist Nebensache und stellenweise kaum vorhanden. Das ist bei einem Koop-Shooter zwar zu entschuldigen, aber ein bisschen mehr wäre beim Krieg gegen bolivianische Verbrechersyndikate dennoch drin gewesen. Auch die Missionen hätten etwas mehr Abwechslung vertragen können.

Weitere Angebote:

Die Übersicht über sämtliche Deals im Mega-Rabatte-Sale findet ihr hier:

Mega-Rabatte im PlayStation Store