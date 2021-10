Metroid Dread auf Metacritic: Wertungen und Reviews zum nächsten Switch-Hit

Nintendo-Fans bekommen in dieser Woche eins der wichtigsten Switch-Spiele des Jahres. Denn Kopfgeldjägerin Samus Aran kehrt wieder in alter Form zurück und erlebt ein klassisches 2D-Abenteuer in Metroid Dread. Dass dies gelungen ist, zeigen jetzt die ersten Tests der Presse.

Das sagen die ersten Kritiker

Die ersten Reviews zum Metroidvania sind da und das Spiel kann fast durchweg Top-Wertungen absahnen. Der bisherige Wertungsdurchschnitt zeigt, dass das Adventure eins der besten Titel des Jahres werden kann.

Metacritic : 88 (basierend auf 50 Rezensionen)*

: 88 (basierend auf 50 Rezensionen)* Opencritic: 88 (basierend auf 32 Rezensionen)*

*Stand 06. Oktober, 18:15 Uhr

Hier ein paar Wertungen in der Übersicht:

Magazin Wertung GamePro 8,5/10 Screen Rant 10/10 My Nintendo News 9,5/10 Shacknews 9/10 Nintendo Life 9,5/10 VGC 10/10 IGN 9/10 Game Informer 9/10 wccfetch 8,8/10 Destructoiud 8,5/10

Das wird von der Presse gelobt

Das kommende Metroidvania auf der Nintendo Switch überzeugt vor allem durch die folgenden Punkte:

Retro-Charme mit schicker Optik

motivierende Erkundung

faire Rücksetzpunkte

hilfreiche Karte

technisch einwandfrei

So schreibt Kollege Dennis in seiner GamePro-Review:

25 Jahre nach Beginn der 2D-Saga zeigt sich Samus in absoluter Bestform und hat uns über viele Stunden an die Switch gefesselt.

Mehr zum Spiel lest ihr in unserem Test:

Das ist Metroid Dread: Metroid Dread ist das insgesamt fünfte 2D-Metroid und lässt uns erneut in die Rolle der Kopfgeldjägerin Samus Aran schlüpfen, die dem Geheimnis um einen mysteriösen Planeten auf die Spur kommen muss. Für Gefahr sorgen insbesondere die neuen EMMI-Roboter, die mit herkömmlichen Waffen nicht zu besiegen sind und bei denen Flucht oft die einzig valide Option ist.

Daneben bietet Metroid Dread aber den gewohnten Serienmix aus Kämpfen, Erkundung und dem Sammeln von Power-Ups, die Samus dann den Zugang in bislang verschlossenen Bereiche ermöglichen.

Metroid Dread erscheint am 8. Oktober exklusiv für die Nintendo Switch. Am gleichen Tag erscheint auch die Nintendo Switch OLED. Wie sich die neue Hardware-Revision im Vergleich schlägt, lest ihr im großen GamePro-Vergleich.