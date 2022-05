Modern Warfare 2: Der erste Gameplay-Leak ist da

Call of Duty Modern Warfare 2 (nicht zu verwechseln mit Call of Duty: Modern Warfare 2 von 2009 oder dessen Remaster) erscheint wohl noch dieses Jahr. Offiziell angekündigt wurde der nächste Shooter aus dem Hause Activision bereits, aber so richtig enthüllt noch nicht. Dementsprechend heiß sind beinharte CoD-Fans auf das erste Gameplay. Vielleicht gibt es darauf jetzt schon einen kleinen Ausblick in Form eines vermeintlichen Leaks. Ob der echt ist, lässt sich nur schwer sagen und allzu viel ist darauf auch nicht zu erkennen. Aber wir sind ja bescheiden.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Wochen findet ihr hier, alles zum neueren Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

CoD MW 2: Offenbar gibt es einen ersten Gameplay-Leak

Darum geht's: Während CoD Vanguard ziemlich gefloppt ist und Cold War auch eher durchwachsen ankam, war CoD Modern Warfare aus dem Jahr 2019 ein echter Erfolg. Genau daran möchte Activision jetzt anknüpfen und hat zumindest schon einmal das Logo des nächsten Teils enthüllt, bei dem es sich um CoD Modern Warfare 2 handelt:

Modern Warfare 2 in Aktion: Sofern es sich hierbei um den ersten echten Leak handelt, können wir einen ersten Eindruck vom Gameplay erhaschen, das uns in Call of Duty: Modern Warfare 2 erwartet. Dass es tatsächlich echtes Gameplay ist, wirkt deshalb wahrscheinlich, weil der Clip bereits diverse Male wieder offline genommen wurde. Offenbar haben sich die Rechteinhaber gemeldet, das verleiht dem Ganzen mehr Glaubwürdigkeit. Den Clip könnt ihr aktuell aber zumindest auf Twitter und hier auf YouTube sehen.

Das ist zu sehen: Leider nicht allzu viel und auch nicht in besonders berauschender Qualität. Aber wir können trotzdem zum Beispiel erkennen, wie eine Waffe zunächst nachgeladen und anschließend inspiziert wird. Der Hintergrund zeigt Bäume, Gebäude und eine Art Feld. Dazu kommt eine andere Figur, die eine Waffe und einen großen Rucksack schultert. Gezeichnet sieht das in etwa so aus:

Ein weiteres Argument dafür, dass das Gameplay echt ist, sind die Aussagen und Einschätzungen von bekannten, meist gut informierten Insidern wie Tom Henderson. Ihm zufolge stammt das Gameplay aus einer früheren Version des Spiels und noch aus dem Jahr 2021. Leaker Ralph hat beispielsweise durchblicken lassen, dass wir vielleicht noch diesen Monat in den Genuss eines ersten echten Trailers zum nächsten Call of Duty kommen könnten. Laut VGC soll das Anfang nächsten Monats der Fall sein.

Was haltet ihr von diesem möglichen Leak? Freut ihr euch aufs nächste Call of Duty?