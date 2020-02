Aktuell häufen sich die Gerüchte über einen Battle Royale-Modus in Call of Duty: Modern Warfare. Nachdem in der vergangenen Woche bereits die komplette Map sowie der vermeintliche Name ("Warzone") geleakt worden waren, sickerten wenig später auch weitere Details wie Informationen zu Ausrüstungsgegenständen durch.

Doch das ist noch nicht alles: Denn auch die vermeintliche Spielerzahl des Battle Royale-Modus ist nun aufgetaucht und offenbar auf mehreren Screenshots und Videos zu sehen sein, die aktuell im Netz kursieren. (via comicbook)

200 Spieler: Demnach wird der Battle Royale-Modus angeblich bis zu 200 Spieler unterstützen.

Deutlich mehr Spieler als Blackout

Sollte diese Angabe stimmen, wird Call of Duty: Modern Warfare vom Start weg einen der größten BR-Modi bieten, zumindest was die Spielerzahl betrifft. Unter anderem würde der Titel seinen Vorgänger Call of Duty: Black Ops 4 diesbezüglich deutlich in den Schatten stellen.

Der dortige Blackout-Modus startete zunächst mit einer maximalen Spielerzahl von 80, später wurde diese auf 100 bzw. knapp darüber erhöht. Der Warzone-Modus in Modern Warfare würde diese Zahl also mal eben verdoppeln.

Gerücht schon im November

Bereits im November 2019 hatte ein Dataminer Hinweise auf einen Battle Royale-Modus für 200 Spieler in Call of Duty: Modern Warfare gefunden. Außerdem sprach er von einem Squad-Missions-System, mit dem Teams kleinere Aufträge während eine Matches erfüllen können. Die aktuell geleakten Versorgungsstationen, an denen ihr Ausrüstungsgegenstände kauft, könnten genau so ein System bestätigen.

Allerdings ist Vorsicht geboten: Denn weder der Warzone-Modus selbst noch die Spielerzahl sind offiziell von Activision und/oder Infinity Ward bestätigt worden. Aktuell läuft in Modern Warfare die Season 2, alle Infos dazu findet ihr hier.