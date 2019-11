Call of Duty: Modern Warfare - Kommt ein Battle Royale-Modus mit 200 Spielern?

Seit länger Zeit gibt es immer wieder Gerüchte um einen Battle Royale-Modus im Remake von Call of Duty: Modern Warfare. Derart konkrete Informationen, wie sie jetzt von einem vermeintlichen Dataminer auf Reddit geteilt wurden, gab es bislang allerdings noch nicht.

Hinweis: Wenngleich die geteilten Informationen sehr echt erscheinen, betrachtet sie bis zur offiziellen Bestätigung seitens der Entwickler als Gerücht.

Kommt Battle Royale-Modus mit 200 Spielern?

Der Thread von User Senescallo beinhaltet nicht nur Angaben zur Spielerzahl, sondern gibt auch detailliert Infos zu wichtigen Orten auf der Map (inklusive POI), Gameplay-Mechaniken, Waffen etc. wieder.

Hier die wichtigsten Infos:

Spieleranzahl: 200

200 Modi: Solo, Duos, Squads

Solo, Duos, Squads Zonen: 15

15 Loot-Qualität: Weiß, Grün, Blau, Lila, Gold

Respawn-Mechanik

Laut Leak wird es im BR-Modus zwei Möglichkeiten geben, um nach einem Tod in die laufende Partie zurückzukehren.

Gulag (optional): 1vs.1-Duelle. Der Sieger kehrt ins Spiel zurück. Es gibt eine Warteliste. Ebenfalls verstorbene Spieler befinden sich im Spectator-Modus und sehen anhand eines Countdowns, wann ihr Kampf beginnt.

1vs.1-Duelle. Der Sieger kehrt ins Spiel zurück. Es gibt eine Warteliste. Ebenfalls verstorbene Spieler befinden sich im Spectator-Modus und sehen anhand eines Countdowns, wann ihr Kampf beginnt. Respawn-Marken: In der Spielwelt findet ihr Tokens, die euch einmalig zurück ins Spielgeschehen bringen. Es soll zudem möglich sein, Spieler aus dem Team zurückzubringen. Damit das passiert, müsst ihr sie am Krankenhaus ablegen, wodurch der Gefallene in den Gulag kommt, sich so seinen Weg zurück ins Spiel erkämpfen kann.

Habt ihr es zurück ins Spiel geschafft, müsst ihr zudem euren Loadout an einem bestimmten Punkt einsammeln, ähnlich Apex Legends. Laut Leak soll der Gulag ab einem bestimmten Zeitpunkt im Verlauf der Partie nicht mehr verfügbar sein.

Squad-Missionen

Seid ihr im Vierer-Team unterwegs, könnt ihr Tablets mit Missionen finden. Dabei kann während einer Runde nur eine Herausforderung aktiv sein.

Die Missionen: Unter anderem mit dabei ist die gezielte Eliminierung eines Spielers, die Einnahme eines Ortes auf der Map oder das Einsammeln sogenannter Scavenger-Boxen.

Das Besondere am BR-Modus von Modern Warfare

Battle Royale in einem Shooter gehört im Jahr 2019 fast schon zur Normalität. Auch Black Ops 4 bot zuletzt mit Blackout einen von vielen Spielern gefeierten - und von vielen verachteten - Modus. Was bei den oben genannten Infos aber sofort heraussticht, ist die große Anzahl an Spielern (200) und die Anzahl relevanter Orte auf der Map.

Zum Vergleich: In Blackout gab es von der Construction Site im Norden bis zur Factory im Süden ganze 12 große Orte, in Modern Warfare wären es 15. Neben der Erhöhung der Spielanzahl von 80 auf 200 könnte Modern Warfare also einen riesigen BR-Modus erhalten.

