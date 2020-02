Modern Warfare-Video zeigt den vielleicht größten Pechvogel des Spiels

In Call of Duty: Modern Warfare zeigt das sogenannte Play of the Game-Video am Ende einer Multiplayer-Partie einen der beeindruckendsten Momente des Spiels. Normalerweise heißt das, dass ihr dem MVP dabei zusehen könnt, wie er reihenweise Gegner über den Haufen schießt. Oder einen einzigen Spieler gleich viermal hintereinander, wie in diesem kuriosen Video zu sehen ist.

Modern Warfare-Pechvogel stirbt 4 mal in einem Play of the Game-Video

Das passiert extrem selten: Der Reddit-Nutzer Crossfingers teilt das Video auf der Diskussions-Plattform, in dem ein Play of the Game-Video einer Shipment-Runde aus seiner Perspektive gezeigt wird. Der Clip ist nicht besonders lang, und trotzdem segnet er darin gleich viermal das Zeitliche.

So etwas kommt wirklich nicht oft vor. Dementsprechend reagieren die anderen CoD-Fans auf Reddit dann auch auf das ungewöhnliche Video: Es kommt mittlerweile insgesamt auf fast 36.000 Upvotes und 1.200 Kommentare. Die fallen allesamt belustigt bis beeindruckt aus.

Wie kann das sein? Die Runde fand auf der Shipment-Karte statt und dort herrscht insbesondere im Domination-Modus oft totales Chaos. Die Map ist ziemlich klein und da es in Domination sowieso darum geht, bestimmte Punkte einzunehmen, konzentriert sich das Spielgeschehen noch mehr auf einige wenige Orte.

Das Spawn-System sorgt dann für den Rest: Ihr spawnt nach dem Bildschirm-Tod quasi sofort wieder neu in die Runde – und das oft in unmittelbarer Nähe zu euren Gegnern. Manchmal sogar direkt in deren Schusslinie, wie es auch in diesem unglücklichen Play of the Game-Video zu sehen ist.

Wenn dann noch ein Spieler mit der R9-0 Shotgun um sich ballert, die One Shot-Kills fast schon garantiert, kann es schon mal zu so einem Kuriosum kommen, wie es Crossfingers erlebt hat.

Interessanterweise feiern viele Spieler das Spawn- und Kill-Chaos auf der Shipment-Map im Domination-Modus aber sehr, während vor allem die Spawn-Punkte auf anderen Maps oft im Mittelpunkt teils heftiger Kritik stehen.

Aktuell erleben viele Modern Warfare-Spieler eine unliebsame Überraschung. Eigentlich hatten sie sich auf die Rückkehr der Rust-Map gefreut. Aber jetzt, wo sie wieder da ist, stellen sie fest, dass sie sie in viel besserer Erinnerung hatten, als sie tatsächlich ist. Ähnlich geht es auch Spielern wie Crossfingers, wenngleich auch auf einer anderen Map: Nicht jedem gefällt das totale Chaos im Domination-Modus, vor allem nicht, wenn man viermal hintereinander stirbt ohne etwas daran ändern zu können.

Wart ihr auch schon mal so ein unfreiwilliger Star im Play of the Game-Video?