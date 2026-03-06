Dieses Museum hat es geschafft, die Nintendo PlayStation zu ergattern - das Gerät ist heute über 300.000 Euro wert

Dieser klobige Kasten hat die Spielegeschichte entscheident geprägt. (Bild: National Videogame Museum)

Das National Videogame Museum in Frisco in den USA hat kürzlich ein ganz besonderes Ausstellungsstück ergattert: einen Prototyp der "Nintendo PlayStation".

Nintendo PlayStation landet im Museum

Wer sich bei "Nintendo PlayStation" an gefälschte Nike-Sneaker mit drei Adidas-Streifen zurückerinnert fühlt, hat wohl im Fach Videospielgeschichte gepennt. Ein Streit mit Nintendo ist nämlich gewissermaßen die "Origin-Story" der PlayStation, wie wir sie kennen.

Anfang der 1990er-Jahre wollte Nintendo nämlich eine Erweiterung für das SNES produzieren, die die Nutzung der damals noch recht neuen CD als Medium erlauben sollte. Zu den wichtigsten CD-Entwicklern gehörten damals Philips und Sony.

Also beauftragte man Sony mit der Entwicklung eines Zusatzlaufwerks, das "Nintendo PlayStation" oder einfach nur "PlayStation" heißen sollte. Bis heute ist ungeklärt, was genau zu dem Bruch zwischen den beiden Unternehmen geführt hat, das Zusatzmodul wurde jedenfalls nie fertiggestellt.

Nintendo einigte sich wohl parallel auch mit Philips, was Sony dazu veranlasste, das Projekt aufzugeben. Zumindest für Nintendo. Stattdessen entschloss man sich nämlich, eine eigene Konsole zu entwickeln, und so legte die PS1 1994 den Grundstein für den bis heute anhaltenden Erfolg der Marke.

Die wenigen Prototypen, die in dieser frühen Zeit entstanden sind, sind natürlich extrem selten und wertvoll. 2020 wurde ein Modell etwa für 360.000 US-Dollar versteigert. Ein anderes liegt hingegen bei Ken Kutaragi, dem "Vater der PS1" im Kleiderschrank.

Wer einen solchen Prototypen mal "in echt" sehen möchte, kann das wohl schon bald im National Videogame Museum in den USA tun. Wie das Museum auf X mitgeteilt hat, ist es nämlich gelungen, einen Sony MSF-1 zu ergattern.

Dabei handelt es sich um den ältesten bekannten Prototyp, der im Zusammenhang mit der Nintendo PlayStation entstanden ist. Tatsächlich ist es auch das einzige erhaltene Exemplar, dessen Existenz bekannt ist.

Hier könnt ihr euch das gute Stück anschauen:

Wie das Museum in den Besitz dieses Stücks Videospielgeschichte gekommen ist, wird leider nicht verraten. Es ist auf jeden Fall schön, zu sehen, dass es sich in den richtigen Händen befindet und so auch die Zeit überdauern wird.

