Mutter von Elden Ring-Fan bestellt wunderschönes Ranni-Poster für sich selbst auf Wish - aber Sohn sagt, dass sie das Spiel gar nicht kennt

Rannis Design ist so außergewöhnlich, dass es uns nicht überrascht, wenn sich Personen für sie begeistern.

Durch die baldige Veröffentlichung am 21. Juni 2024 des Shadow of the Erdtree-DLCs ist Elden Ring wieder in aller Munde – zumindest in der Gaming-Welt. Da könnte man glatt vergessen, dass viele Personen das Spiel gar nicht kennen. Das heißt jedoch nicht, dass sie nur durch das Zocken damit in Kontakt kommen können.

Dieses Ranni-Poster hat die Mutter eines Elden Ring-Fans überzeugt

Manchmal kann auch ein wunderschönes Bild als Katalysator für die Beschäftigung mit einem Game dienen. Bei der Mutter von Reddit-User*in “comfyawkward“ war es dieses Poster von Ranni der Hexe:

Bei dem Bild handelt es sich um ein Fanart von Twitter-User*in “@Apollyon_abyss“, der oder die schon einige schöne Werke zu Elden Ring und anderen Franchises beigetragen hat. Bei einem so beliebten Spiel mit vielen Fan-Inhalten ist es auch nicht völlig überraschend, dass die Inhalte früher oder später Personen erreichen, die das Originalwerk gar nicht kennen. Für eine schöne Anekdote sorgt es jedoch allemal.

Auf Reddit sorgt der Beitrag für regen Austausch unter den Fans, die teilweise ihre eigenen Geschichten teilen. Viele loben außerdem die Mutter von “comfyawkward“ und schreiben, dass Elden Ring offiziell “Mom Approved“ sei, also übersetzt “von Mutter bewährt“.

Eine Anekdote stammt von “Urtoryu“. Seine oder ihre Mutter sei eine freundliche und sanfte Persönlichkeit – bis sie eines Tages erzählte, dass sie in der Vergangenheit selbst gezockt hat und es genoss, Dämonen und Co. abzuballern.

Als der Bruder von “Urtoryu“ der Mutter dann DOOM zeigte, konnte das Spiel sie in seinen Bann ziehen. So stellte sich heraus, dass Gewalt nie ein Problem gewesen sei. Die Mutter wollte sie lediglich nicht gegen Menschen ausüben. Dämonen seien hingegen gute Empfänger*innen dafür…

Wenn euch diese News Lust auf Elden Ring gemacht hat, dann können wir euch einen Blick in den Trailer zum DLC Shadow of the Erdtree empfehlen:

In den Kommentaren erfahren wir übrigens auch, wie die Mutter von “comfyawkward“ zu dem Bild kam; tatsächlich geschah dies über die Internetseite Wish. “comfyawkward“ weist darauf hin, dass seine Mutter nicht mit dem Diebstahl von Fanarts vertraut war und verweist für den Kauf auf die offizielle Webseite von Künstler*in “@Apollyon_abyss“.

Und zum Schluss die Frage zu beantworten, die euch allen bestimmt auf der Zunge brennt: Ja, die Mutter von “comfyawkward“ weiß mittlerweile, was Elden Ring ist. Sie sei ein Fan von Malenias Flügeln und dem Fürsten Rykard geworden.

Habt ihr Merchandise von Elden Ring? Wenn ja, was?