My Time at Evershine: Das heiß ersehnte Open World-Spiel hat einen groben Release-Zeitraum

My Time At Evershine soll noch 2026 erscheinen.

Das Entwicklerstudio Pathea Games hat mit My Time at Portia und My Time at Sandrock zwei beliebte Open World-Hits geschaffen. My Time at Evershine soll die Reihe an dritter Stelle weiterführen und noch in diesem Jahr soll es losgehen.

Wann erscheint My Time At Evershine?

In einem neuen Blogpost bekräftigt Pathea, dass das Team alles daran setzt, Evershine noch 2026 zu veröffentlichen. Damit ist wohl Ende 2026 gemeint, wie aus dem weiteren Text hervorgeht. Mitte des Jahres planen die Devs ein größeres Update mit neuen Infos und danach ist der Endspurt angesagt (via Pathea Games).

Zum Release sollen sowohl die PC-, als auch die Konsolenversionen gleichzeitig an den Start gehen. Das ist für ein Kickstarter-Projekt keine Selbstverständlichkeit, allerdings hat die Community bereits großes Vertrauen in den Titel bewiesen.

Ursprünglich sollte Teil 3 nämlich als Early Access-Spiel veröffentlicht werden. Durch Crowdfunding kam aber in kurzer Zeit so viel Geld zusammen, dass sich Pathea Games dazu entschied, direkt auf die Vollversion zu setzen – und die EA-Phase einfach zu überspringen. Damals sah der Plan noch vor, dass es Anfang 2026 losgehen sollte.

Ob die Vorschusslorbeeren nach dem Erfolg der beiden Vorgänger berechtigt waren, bleibt abzuwarten. Laut des Blogposts hat Pathea noch weit mehr zu tun als “nur” Feinschliff.

“Nach diesem Update [Mitte des Jahres] gehen wir in den finalen Sprint. Dabei geht’s nicht nur um Bugfixes, wir sind immer noch dabei die Welt auszuarbeiten. Wir finalisieren die übrigen Systeme, stellen die Story-Inhalte für den Release fertig und legen mit der Konsolen-Portierung los.”

Das klingt, als hätte das Studio einen straffen Zeitplan für dieses Jahr. Allein deshalb solltet ihr nicht mit einem Release vor Q4 rechnen.

Was ist My Time At Evershine?

Im gemütlichen Action-Adventure erkundet ihr alleine oder im Koop eine offene Fantasy-Welt. Hier erwarten euch einerseits die gewohnten Farming- und Crafting-Aufgaben. Ihr sammelt also Ressourcen, schmiedet euch bessere Ausrüstung und so weiter und so fort.

Evershine will im Vergleich zu Sandrock allerdings den Städtebau deutlich erweitern und euch mehr Kontrolle über eure Siedlung geben, die nach und nach immer größer wird. Diesmal sollen sich Gebäude etwa frei platzieren lassen.

Als Bürgermeisterin oder Bürgermeister tragt ihr viel Verantwortung und müsst euch um die Belange der Bevölkerung kümmern. Dazu gehören auch persönliche Beziehungen zu NPCs, die wie gewohnt auch in Romanzen und Hochzeiten enden können, wenn ihr das möchtet.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf My Time At Evershine und glaube ihr an einen Release 2026?