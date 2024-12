Nach Days Gone: Erste Bilder von neuem Sony Bend-Spiel geleakt

Nein, Deacon dürfte im neuen Bend Studio-Spiel leider nicht zurückkehren.

Days Gone ist zwar bei weitem kein perfektes Spiel und wurde seinerzeit von Sony als Flop abgestempelt – trotzdem hat der Titel unter seinen Fans bis heute so etwas wie Kultstatus. Entsprechend ist es nicht verwunderlich, dass Fans schon gespannt darauf warten, was von Entwickler Bend Studio als nächstes kommt.

Jetzt sind einige Bilder im Netz aufgetaucht, die uns möglicherweise einen ersten Blick auf dieses neue Projekt geben könnten.

Das wissen wir womöglich zu Bend Studios neuer IP

Auch wenn manche Fans sicherlich noch immer auf ein Days Gone 2 hoffen werden, hat Bend Studio längst bestätigt, dass Sony hier wohl kein grünes Licht geben wird. Stattdessen hat das Studio sich aber an ein anderes Projekt gesetzt, an dem der Entwickler bereits seit einigen Jahren arbeitet.

Nun sind möglicherweise erste Bilder dieses Spiels aufgetaucht. Wie die Seite mp1st entdeckt hat, finden sich im Portfolio eines UI-Designers, der von 2022 bis März 2024 bei Bend Studio gearbeitet hat, dessen Identität die Seite aber nicht teilt, nämlich einige interessante Bilder.

Darunter befinden sich einige Designs für ein Spiel, bei dem es sich um einen Third-Person-Shooter zu handeln scheint. Mit dabei ist auch ein UI-Design, das ein Bild von Days Gone nutzt – mp1st mutmaßt aber, dass es sich hier um ein reines Platzhalterbild handelt, das neue Spiel also nichts mit der IP zu tun hat.

Die Bilder zeigen unter anderem einige Waffen-Menüs, die außerdem die Kategorien Crafting, Inventar, Karte und Hilfe enthalten. Daneben ist auch scheinbar ein Spielercharakter in Militär-Montur in einer Arena und eine Art Hub-Areal zu sehen.

Bereits vor einigen Monaten sind Jobausschreibungen aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass Bend Studio an einem Live-Service-Spiel arbeiten könnte. Das würde durchaus zu dem hier angedeuteten Shooter-Gameplay und Crafting-, sowie EXP-System passen. Zusammen mit dem Outfit des abgebildeten Charakters könnte uns also ein Multiplayer-Militär-Shooter erwarten.

Das würde sich teilweise mit Aussagen von Bend Studio decken, die bereits verraten hatten, dass sie an einer neuen IP mit Multiplayer arbeiten. Allerdings soll sie auch auf den Open-World-Systemen von Days Gone aufbauen – wie das zu einem Militär-Shooter passen könnte, ist nicht ganz klar.

Manche Fans dürften hier wohl auch auf ein Spiel im Stil von Syphon Filter hoffen, immerhin zeichnete sich Studio Bend (damals noch unter dem Namen Eidetic) bereits für die Reihe verantwortlich. Der Militärbezug würde hier also durchaus passen. Da Bend Studio aber explizit an einer neuen IP arbeiten will, wirkt das eher unwahrscheinlich.

Ohnehin lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob es sich bei diesen Bildern wirklich um Einblicke in das neue Projekt des Days Gone-Studios handelt und selbst wenn, inwieweit es den aktuellen Stand des Spiels widerspiegelt. Ihr solltet diesen Leak also wie immer mit Vorsicht genießen. Zumindest würde es aber zu Sonys Plan passen, in den nächsten Jahren vermehrt auf Live-Service-Spiele zu setzen.

Was würdet ihr davon halten, wenn Bend Studios neues Projekt ein Live-Service-Militär-Shooter wäre?