Ihr habt das bestes Assassin's Creed gewählt: Shadows ist ein neues Highlight, muss sich aber trotzdem knapp geschlagen geben

AC Shadows konnte ich un der Umfrage gut behaupten, hat es aber nicht aufs Siegertreppchen geschafft.

Nachdem Assassin's Creed Shadows nun lang genug auf dem Markt ist, war es wieder Zeit für die Frage: Welcher Assassin's Creed-Hauptteil ist der Beste? Ihr habt in unserer Umfrage wieder fleißig abgestimmt. Wie gut sich der neueste Serienteil geschlagen hat, verraten wir euch hier.

Ihr liebt Shadows, bleibt euren Top 3 Assassin's Creed-Spielen aber treu

Die neue Umfrage war eine kleine Achterbahnfahrt. Immer wieder, wenn wir das Zwischenergebnis überprüft haben, konnte sich AC Shadows wichtige Stimmen sichern, oder musste sich nur knapp wieder geschlagen geben, um es letztendlich auf das Treppchen zu schaffen.

Vielmehr bleibt ihr euren Top 3 – AC 4 Black Flag, AC 2 und Odyssey – treu. Die drei Titel habt ihr bereits Anfang letzten Jahres auf die ersten drei Plätze gewählt, nur dass Odyssey und AC 2 jetzt die Plätze getauscht haben. Black Flag kann dagegen den 1. Platz glanzvoll verteidigen.

Umfrageergebnis: Welcher Assassin's Creed-Hauptteil ist der Beste?

Assassin’s Creed IV: Black Flag (20%, 849 Abstimmungen)

Assassin’s Creed II (16%, 687 Abstimmungen)

Assassin’s Creed Odyssey (16%, 659 Abstimmungen)

Assassin’s Creed Shadows (14%, 594 Abstimmungen)

Assassin’s Creed Origins (8%, 356 Abstimmungen)

Assassin’s Creed Valhalla (6%, 255 Abstimmungen)

Assassin’s Creed: Brotherhood (6%, 239 Abstimmungen)

Assassin’s Creed (3%, 135 Abstimmungen)

Assassin’s Creed III (3%, 119 Abstimmungen)

Assassin’s Creed Unity (3%, 107 Abstimmungen)

Assassin’s Creed: Revelations (2%, 101 Abstimmungen)

Assassin’s Creed Syndicate (2%, 81 Abstimmungen)

Assassin’s Creed Mirage (1%, 49 Abstimmungen)

Assassin’s Creed Rogue (0%, 17 Abstimmungen)

Stand: 27. April 2025, 11:50 Uhr mit 3.042 abgegebenen Stimmen

Shadows verpasst damit knapp Bronze. Trotzdem ist das ein beachtliches Ergebnis für den neuesten Serienteil. Die letzten Titel Mirage und Valhalla taten sich um einiges schwerer. Bei den vielen guten Wertungen für AC Shadows haben wir aber auch eine hohe Platzierung erwartet.

Was Shadows so gut macht, erzählt euch Kollege Dimi in seinem Testvideo:

29:10 Assassin's Creed Shadows bringt die Open World-Reihe endlich wieder auf Kurs

Autoplay

Das sagt die GamePro-Community

Natürlich wollten wir von euch auch in den Kommentaren erfahren, was euch zu eurer Wahl bewegt hat und wie ihr Shadows persönlich einsortiert.

RexRazer findet beispielsweise die Open World sowie die Story von Shadows bis zum Ende von Kapitel 2 sehr gelungen. Black Flag ist aber trotzdem die Nummer 1:

"Fand Shadows bis zum Abschluss von Kapitel 2 sehr gut. Ab da ging's mir alles bisschen zu schnell und es war auf einmal vorbei. Aber von den neueren Open World ACs mein liebstes Assassinen Spiel. Origins bis Valhalla haben mir auch Spaß gemacht, aber die waren für mich anders. Kann aber eigentlich mit jedem Assassin's Creed was anfangen (Mirage muss ich noch nachholen). Keins dieser Spiele ist eine unübertreffbare Meisterleistung, aber alle können auf hohem Niveau unterhalten. Übers offene Meer segeln und raue Shantys hören war aber mit das Beste."

Dagegen fühlt sich Flooraimer von Shadows "komplett abgeholt", während einige von euch auch Unity noch einmal in den Kommentaren lobend erwähnen. AC Mirage konnte den Großteil von euch dagegen weniger überzeugen. Passagier57 ist allerdings sehr angetan von Basims Abenteuer:

"Spiele gerade AC Mirage zum ersten Mal. Ich liebe es, voll das Flashback zu AC 1. Mir gefällt der Fokus auf Stealth mega. Erinnert an Splinter Cell Conviction, aber auf eine gute Art."

Auch wenn sich wieder die üblichen Verdächtigen die oberen drei Plätze teilen, ist Assassin's Creed abgesehen von der Ubisoft-Formel eine sehr abwechslungsreiche Marke, vor allem was einige Mechaniken und Settings angeht. Alleine dadurch findet jeder Teil so seine Fans, was sich auch in euren Kommentaren gut widerspiegelt.

Ob sich eure Meinung zu AC Shadows irgendwann noch etwas ändert, unter anderem, weil noch Story-DLCs ins Haus stehen, werden wir dann in einigen Monaten erfahren. Der positive Grundstein für Shadows wurde aber mit dem Hauptspiel gelegt und wird sich vermutlich nicht mehr allzu stark verändern.

Danke noch einmal fürs Mitmachen!