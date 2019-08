Need for Speed 2019 - Noch vor der gamescom: Countdown gestartet

Dass es noch in diesem Jahr ein neues Need for Speed geben soll, ist bereits bestätigt, allerdings fehlen bislang noch jegliche Informationen zum Rennspiel, weswegen wir den Titel bislang nur "Need for Speed 2019" nennen.

Aber damit könnte es schon bald vorbei sein, denn so wie es aussieht, werden wir noch in dieser Woche erfahren, was es mit dem neuen NfS auf sich hat. Auf der EA-Website wurde nämlich ein Countdown gestartet, der am Mittwoch, 14.08., um 16 Uhr - also noch vor der gamescom - endet.

Wir rechnen zu diesem Zeitpunkt mit der Enthüllung des neuen Teils, möglicherweise einem (Teaser-)Trailer und natürlich dem finalen Namen.

Wird es Need for Speed: Heat?

Zum Titel hatte es erst Ende Juli ein heißes Gerücht basierend auf der Angabe bei einem Online-Händler gegeben. Demnach soll der neue Teil Need for Speed: Heat heißen und für die PS4 und die Xbox One erscheinen. Ein Cover-Artwork, das dort ebenfalls zu finden war, hat sich mittlerweile als Fake herausgestellt.

Heißt das neue NfS also Heat? Und wenn ja, was könnte dieser Zusatz gameplay-technisch bedeuten? Oder heißt es möglicherweise anders? Am Mittwoch dürften wir alle schlauer sein.

Freut ihr euch auf das neue Need for Speed?