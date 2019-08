Need for Speed Heat wurde kurz vor der gamescom 2019 angekündigt und war auf der Messe auch erstmals spielbar. Diese Chance hat auch GamePro-Kollegin Ann-Kathrin Kuhls genutzt und anschließend in unserem Livestream-Programm gctogether über ihre Erfahrungen berichtet.

Generell teilt sich Need for Speed Heat hauptsächlich in Tag- und Nacht-Events. Die Rennen am Tag sind "legal" und boosten unter anderem den eigenen Erfahrungswert, nachts dagegen geht es ebenfalls in Straßenrennen zur Sache, die dann allerdings nicht so wirklich legal sind.

Kein Wunder also, dass ganz NfS-typisch bei diesen Hetzjagden auch die Cops auf den Plan treten und versuchen, euch mit allen Mitteln zu stoppen. Laut Ann-Kathrin gehen die Gesetzeshüter dabei ziemlich rabiat vor, nutzen Rammmanöver und versuchen euch einzukesseln.

Cops das Salz in der Suppe?

Wer es schafft, über einen längeren Zeitraum der Polizei zu entkommen, muss dann allerdings damit rechnen, dass härtere Geschütze aufgefahren werden. Wie Ann-Kathrin erzählt, sind zuerst "normale" Streifenwagen im Einsatz, später rückt die Polizei dann allerdings sogar mit gepanzerten SUVs ("Rhinos") und Heikoptern an.

In den späteren Phasen wird es entsprechend anspruchsvoller, zu entkommen und ihr müsst dafür Seitenstraßen oder geschickte Wendemanöver nutzen. Für einen ausführlichen Eindruck reichte die Anspielzeit zwar nicht, es sieht aber ganz danach aus, als könnten die Cops bei den Nachtrennen das Salz in der Suppe werden.