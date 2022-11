Need for Speed Unbound früher spielen und exklusive Inhalte: Das steckt in der Palace Edition

In Need for Speed Unbound sollen wir in Lakeshore City nicht nur unsere "Streetracing-Fantasie ausleben" können, sondern dabei auch noch stylisch aussehen. Das verspricht uns zumindest eine Pressemitteilung mit der NfS Unbound Palace Edition, die in Zusammenarbeit mit der echten Skate- und Streetwear-Marke Palace Skateboards entwickelt wurde. Das Londoner Label liefert neben Klamotten für unseren Charakter unter anderem Custom-Wagen. Unabhängig davon erwartet euch mit der Edition ein Vorabzugang.

Die exklusiven Inhalte der Palace Edition

Drei Tage früher in Lakeshore City dank Early Access: Modetrends hin oder her, mit der Palace Edition könnt ihr drei Tage früher ins Spiel starten. Bedeutet, statt am 2. Dezember könnt ihr schon ab dem 29. November über den Early Access auf die digitalen Straßen.

Alle kosmetischen Exklusives

vier individualisierte Wagen (Lackierungen) Mercedes-AMG GT Black Series 2020 Volkswagen Golf GTI 1976 BMW M3 Evolution II E30 1988 Mercedes-AMG G 63 2017



Palace-Fahreffekte

ein Stacked-Palace-Kleidungs-Pack mit 20 Gegenständen: 1 Paar Palace Vans Jeremy the Duck Skate Slip Ons 2 Kappen und ein Beanie, einschließlich der Kappe „GTX 3 Racing“ 2 Motorsport-Jacken, einschließlich der Palace AMG Driving Jacket 9 Oberteile, die von Palace mitgestaltet wurden, einschließlich Polo-Shirts, T-Shirts, Hoodies, Longsleeves und Hemden 5 Hosen, einschließlich der Palace Woodland & Desert Cargo Short, sowie Lauf-Shorts und eine Auswahl an Jogginghosen

verschiedene Palace-Decals

"Palifornia"-Nummernschild

Charakter Pose „Tri-Ferg“

Palace Banner-Artwork

Hier der neue Trailer zur Palace Edition:

Need for Speed Unbound erscheint regulär am 2. Dezember 2022 für PS5, Xbox Series X/S und PC (Steam, EA App/Origin, Epic Game Store). Die Palace Edition kostet auf Konsolen 89,99 Euro, also 10 Euro mehr als die Standard Edition, und kann bereits vorbestellt werden. Auf PC ist das Spiel jeweils 10 Euro günstiger.