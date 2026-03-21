Netflix One Piece: Fans haben den Auftritt einer wichtigen Figur in Season 2 herbeigesehnt - aber der kommt erst in der dritten Staffel

One Piece konnte den Erfolg der ersten Staffel auch mit Staffel 2 wiederholen, aber eine Erwartung wurde nicht erfüllt.

Die Netflix-Verfilmung von One Piece stellt eine willkommene, gelungene Ausnahme unter den Anime-Adaptionen dar. Bisher feiert die Community, wie nah der Cast an den Rollen ist und wie gut die Umsetzung funktioniert. Aber eine kleine Enttäuschung hat Staffel 2 trotzdem mit sich gebracht.

Wo bleibt Ace? One Piece-Fans hatten auf den Auftritt in Staffel 2 gehofft

Staffel 2 der One Piece-Serie ist ordentlich vollgepackt und deckt eine ganze Reihe an Story-Arcs aus der Manga-Vorlage ab. Dazu zählen zum Beispiel Drum Island, Little Garden und natürlich auch Loguetown. Aber so eine Staffel mit nur acht Episoden hat natürlich nur begrenzten Platz. Dementsprechend müssen wir noch warten.

Viele One Piece-Fans hatten sich gewünscht und darauf gehofft, dass wir schon in der zweiten Staffel in den Genuss kommen, die Live Action-Version von Portgas D. Ace zu sehen. Aber das war – wie wir jetzt natürlich wissen – noch nicht der Fall. Ace spielt eine wichtige Rolle im Manga und auch im Anime, dementsprechend wird sein Auftritt sehnlichst herbei gewünscht.

Aber die Liste der in Staffel 2 abgehandelten Arcs macht eben auch deutlich, dass der Alabasta-Arc noch fehlt. Genau in diesem Teil der Story ist Ace nun einmal zum ersten Mal zu sehen. Es ist also kein Wunder, dass der Kämpfer mit der Feuerfaust noch auf sich warten lässt.

Aber ihr müsst nicht mehr allzu lange warten. Der Alabasta-Arc kommt dann auf jeden Fall in Staffel 3 der One Piece-Serie zum Tragen und dann werden wir auch Ace begegnen. Glücklicherweise wurde eine dritte Season der Netflix-Serie auch schon bestätigt und angekündigt.

Wann kommt One Piece Staffel 3?

Wenn nicht noch irgendetwas wirklich Unvorhergesehenes und Ungewöhnliches passiert, bekommen wir den Publikumsliebling in der nächsten Staffel zu Gesicht – die auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen dürfte. Immerhin wurde Season 3 schon gedreht und laut dem One Piece-Cast will uns Netflix nicht so lange auf eine neue Staffel warten lassen, wie wir zwischen Staffel 1 und 2 warten mussten.

Zwischen den ersten beiden Seasons sind ungefähr zweieinhalb Jahre vergangen, also wird es wohl höchstens zwei Jahre, aber eher kürzer dauern, bis Staffel 3 von One Piece endlich erscheint. Mit etwas Glück könnte es schon nächstes Jahr, also 2027 so weit sein. Das halten wir auch für durchaus realistisch.

Wie steht ihr zu Aces Auftritt? Hättet ihr ihn lieber schon in Staffel 2 gesehen?