Neu für Switch & Switch 2: Das sind die 9 besten Spiele im April!

Wir haben euch neun der spannendsten Spiele für Switch und Switch 2 herausgesucht, die im April erscheinen.

Auch im kommenden Monat erscheinen wieder eine Menge spannender neuer Spiele für Switch und Switch 2: Der April liefert zahlreiche Hits und Geheimtipps, von einer großen Lebenssimulation über einen ungewöhnlichen Third-Person-Shooter und gleich mehrere kreative Open-World-Titel bis hin zu einem neuen Pokémon-Spiel.

Damit ihr nicht das Beste verpasst, haben wir euch in diesem Artikel neun Highlights aus den Neuerscheinungen herausgesucht und erklären euch kurz, was sie zu bieten haben. Wer lieber selbst die lange Liste der Releases für Switch und Switch 2 durchstöbern möchte, findet diese direkt hier im Nintendo eShop:

Tomodachi Life: Wenn Träume wahr werden

22:00 Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden zeigt euch die wilde Lebenssimulation mit einer eigenen Direct

Autoplay

Erscheint am: 16. April

Mit Tomodachi Life: Wenn Träume wahr werden bekommt der Nintendo 3DS-Hit aus dem Jahr 2013 endlich einen Nachfolger! Wie gewohnt, handelt es sich um eine Lebenssimulation im Stil von Animal Crossing, die euch erstaunlich viel Freiheit beim Erstellen eures Mii-Charakters lässt. Neben vielfältigen Optionen für das Äußere sind auch die Stimme und die Persönlichkeit anpassbar. Mit eurer individuellen Figur werdet ihr dann auf eine idyllische, sonnige Insel mit Sandstrand geschickt.

Auch die Insel könnt ihr ganz nach euren Wünschen umgestalten und Wohnhäuser, Läden und Restaurants bauen. Euren Mii-Charakter kontrolliert ihr hingegen nicht direkt, denn dieser hat seinen eigenen Willen und agiert selbstständig. Platziert ihr ihn etwa neben einem anderen Charakter, können sie sich anfreunden, verlieben oder auch streiten. Ihr könnt eurem Mii-Charakter jedoch Ratschläge geben, Dinge beibringen und ihn indirekt durch die Gestaltung der Umgebung beeinflussen.

Mit der kostenlosen Demo im Nintendo eShop, die auch "Willkommensversion" genannt wird, könnt ihr jetzt bereits Probe spielen, wobei ihr bis zu drei Charaktere erstellen könnt und Zugriff auf erste Bauoptionen und Läden auf eurer Insel bekommt. Euren Fortschritt könnt ihr später ins Hauptspiel übernehmen. Fürs Durchspielen der Demo gibt es sogar ein Hamsterkostüm als Belohnung!

Pokémon Champions

6:09 Pokémon Champions: Alles, was ihr wissen müsst

Erscheint am: 8. April

Nur rund einen Monat nach Pokémon Pokopia erscheint auch schon das nächste Pokémon-Spiel. Pokémon Champions schlägt allerdings den entgegengesetzten Weg ein: Das Online-Multiplayer-Spiel konzentriert sich ganz auf die Kämpfe, die in großen Arenen stattfinden, wodurch es stark an den N64-Klassiker Pokémon Stadium erinnert. Das rundenbasierte Kampfsystem soll den gewohnten Tiefgang mit einer Vielzahl von Pokémon-Typen, Attacken, Skills und Strategien bieten.

Ihr werdet sowohl Freunde zu Duellen auffordern als auch gegen Spieler*innen auf der ganzen Welt antreten und die globale Rangliste nach oben klettern können. Das Basisspiel wird kostenlos sein, es soll jedoch ein Starter Pack, das eure Pokémon-Anzahl von 30 auf 80 erhöht, sowie einen Season Pass geben. Außerdem soll es möglich sein, Pokémon aus anderen Spielen der Reihe über Pokémon Home in Pokémon Champions zu übertragen.

Pragmata

1:42 Pragmata: Capcoms Sci-Fi-Abenteuer im Trailer

Erscheint am: 17. April

Kurz nach dem Erfolg von Resident Evil Requiem bringt Capcom schon den nächsten großen Titel auf Nintendo Switch 2. In dem Science-Fiction-Abenteuer Pragmata seid ihr mit dem Protagonisten Hugh und seiner Begleiterin Diana, bei der es sich um eine Androidin in Gestalt eines kleinen Mädchens handelt, auf einer geheimnisvollen Mondforschungsstation unterwegs. Die Mischung aus Third-Person-Shooter und Rätselspiel bietet dabei einen besonderen Gameplay-Kniff.

Wenn ihr mit Hugh gegen aggressive Roboter kämpft, müsst ihr nämlich erst einmal mit Dianas Hilfe deren Verteidigungssysteme ausschalten, um mit euren Schusswaffen Schaden anrichten zu können. Dazu absolviert ihr ein an Snake erinnerndes Hacking-Minispiel, während ihr zugleich den Geschossen eurer Feinde ausweicht. Auf eurem Weg durch die Basis löst ihr zudem zahlreiche Rätsel und erlebt eine spannende Story über ein seltsames Material, das alles kopieren kann. Im Nintendo eShop gibt's bereits eine Demo.

Darwin's Paradox

Darwin's Paradox schickt euch als Oktopus auf ein großes Abenteuer im Animationsfilm-Stil.

Erscheint am: 2. April

Mit Darwin's Paradox veröffentlicht Konami schon nächste Woche einen Puzzle-Platformer mit aufwendiger Grafik im Animationsfilm-Stil. Dieser lässt euch in die Rolle des schlauen Oktopus Darwin schlüpfen, der aus seiner Heimat im Ozean entführt wurde und sich schließlich in einem gigantischen Industriekomplex wiederfindet, in dem seltsame Dinge vor sich gehen. Ihr müsst ihm nun dabei helfen, zu fliehen und den Rückweg zu finden.

Unterwegs stolpert ihr immer wieder in humorvolle Situationen, darunter zahlreiche Easter Eggs und Anspielungen auf Metal Gear Solid, und deckt zudem eine große Verschwörung auf. Das Gameplay liefert eine Mischung aus Platforming, Schleichen und cleveren Rätseln, wobei euch Darwins besondere Oktopus-Fähigkeiten wie Tarnung und natürlich Schwimmen nützlich sein werden. Auch Darwin's Paradox könnt ihr mit der Demo im Nintendo eShop bereits kostenlos antesten.

Outbound

1:00 Das Open World-Spiel mit dem VW-Bus: Outbound zeigt Gameplay mit Wäldern und Wüsten

Erscheint am: 23. April

Bei Outbound handelt es sich um ein farbenfrohes Erkundungs- und Crafting-Spiel, in dem ihr mit eurem eigenen Camper in einer großen Open World unterwegs seid. Auf eurer Reise sammelt ihr Material, stellt Gegenstände her und stattet euer zu Beginn noch leeres Fahrzeug mit allerhand neuen Teilen und Technologien aus. Auf dessen Dach könnt ihr große Plattformen montieren, die genügend Platz für Arbeitsstationen oder sogar ein ganzes Haus bieten.

Ihr könnt euer Dach auch dazu benutzen, um durch Sonnen- oder Windenergie Strom zu gewinnen oder Gärten anzulegen und Pflanzen und Pilze anzubauen, die ihr anschließend beim Kochen verwenden könnt. Seid ihr gut genug ausgerüstet, schafft ihr mit eurem Camper den weiten Weg durch verschiedene Biome mit spektakulären Schauplätzen und Sehenswürdigkeiten. Outbound könnt ihr allein oder im Online-Koop spielen und schon jetzt mit der Demo im Nintendo eShop ausprobieren.

Goat Simulator 3

0:37 Der Goat Simulator 3 im Trailer

Erscheint am: 1. April

Goat Simulator 3 kommt in einer verbesserten Version auf Nintendo Switch 2, für die auch all die Extra-Inhalte verfügbar sein werden, die seit dem ursprünglichen Release bereits erschienen sind. Wie üblich erkundet ihr auch im dritten Teil der Reihe wieder als Ziege eine offene Sandbox-Welt, terrorisiert ihre Bewohner und richtet mit euren Hörnern, eurer Zunge und mit allen Hilfsmitteln, die ihr finden könnt, möglichst viel Chaos und Zerstörung an.

Diesmal seid ihr auf der Insel San Angora unterwegs, in deren weiten Landschaften und Städten mit Wohngebieten, Parks und Fabrikanlagen ihr auf haufenweise Quests, Geheimnisse, witzige Einfälle und Minispiele stoßt. Den meisten Spaß macht dabei stets das Experimentieren mit den verschiedensten Gegenständen, die ihr unterwegs entdeckt, vom Jetpack über Feuerwerkskörper bis hin zur riesigen Bombe. Ihr könnt allein oder zu zweit im Koop spielen, sowohl online als auch lokal an einer Konsole.

inKONBINI: One Store. Many Stories.

In inKonbini kümmert ihr euch um einen kleinen Laden im Japan der 90er.

Erscheint am: 30. April

inKONBINI: One Store. Many Stories. lässt euch eine Zeitreise ins Japan der frühen 90er unternehmen, wo ihr als Studentin in einem sogenannten Konbini (eine Art kleiner Gemischtwarenladen) arbeitet. Was ihr in der optisch aufwendigen Mischung aus 3D-Adventure und Management-Spiel tut, wirkt auf den ersten Blick nicht spektakulär: Ihr füllt die Regale auf, sorgt für Ordnung im Laden, scannt Einkäufe an der Kasse ein, bestellt neue Waren und beantwortet die Fragen eurer Kunden.

Mit der Zeit ergeben sich aus den Kontakten mit euren Stammkunden und den Beobachtungen, die ihr in eurem Laden und bei der Erkundung seiner Umgebung macht, jedoch komplexe, weitverzweigte Geschichten über eure Nachbarschaft, die auch mit dem Leben eurer eigenen Spielfigur verbunden sind. inKONBINI bleibt dabei stets eine entspannte, atmosphärische Spielerfahrung, die allein schon durch die Produkte in eurem Laden für eine Menge 90er-Nostalgie sorgt.

The Gecko Gods

1:02 The Gecko Gods - Das bildhübsche Open-World-Spiel im Trailer

Erscheint am: 16. April

The Gecko Gods ist ein gemütlicher 3D-Puzzle-Platformer, der schon auf den ersten Blick durch seinen hübschen Look im Stil eines Aquarellgemäldes auffällt. Mit der Mission, euren Freund zu retten, erkundet ihr hier als kleiner Gecko eine Insel voller geheimnisvoller Ruinen einer untergegangenen Kultur. In der großen, offenen Spielwelt stoßt ihr auf uralte, mysteriöse Grabkammern, in denen knifflige Rätsel auf euch warten.

Auf eurer Erkundungstour erweist sich als enorm hilfreich, dass euer Gecko Wände problemlos hochklettern kann. Dadurch habt ihr die Freiheit zu gehen, wohin ihr wollt, und jeden Winkel zu erforschen. Wenn ihr die Welt gründlich genug erkundet, könnt ihr nach und nach die Geschichte der ganzen Insel entschlüsseln. Kämpfe gibt es übrigens auch, sie sind jedoch nur ein kleiner Teil des meist eher ruhigen Spielerlebnisses. Gelegentlich macht ihr aber auch mal Jagd auf nahrhafte Käfer.

Winx Club: The Magic is Back

Winx Club: The Magic is Back lässt euch alle sechs Mitglieder des Winx Clubs spielen.

Erscheint am: 30. April

Mit Winx Club: The Magic is Back bekommt der jüngste, erst Ende 2025 gestartete Ableger der berühmten Fernsehserie bereits eine eigene Videospielumsetzung. Diese lässt euch alle sechs Mitglieder des Winx Clubs spielen und dabei ihre verschiedenen magischen Fähigkeiten einsetzen, wobei ihr jederzeit frei zwischen den Figuren wechseln könnt. Ihr könnt sowohl allein als auch zu zweit im lokalen Koop an einer Konsole spielen.

Bei Winx Club: The Magic is Back handelt es sich um ein Action-Adventure, das sowohl magische Kämpfe als auch Rätsel und Raum zur Erkundung der Welt bietet. Euer Abenteuer führt euch zu vielen aus der Serie bekannten Schauplätzen, vom Alfea College über den Zauberwald bis hin zu den Wüstenruinen von Red Fountain. Im Spielverlauf baut ihr die individuellen Fähigkeiten eurer Feen weiter aus, um es mit den bedrohlichen Fantasiewesen aufnehmen zu können, die sich euch in den Weg stellen.

Viele weitere Switch- und Switch 2-Spiele erscheinen schon bald!

Habt ihr unter unseren Tipps noch nicht das richtige Spiel für euch gefunden? Dann solltet ihr vielleicht selbst noch einmal einen Blick auf die Liste der in den nächsten Monaten für Switch und Switch 2 erscheinenden Titel werfen. Um die Übersicht über die neuen Spiele im Nintendo eShop zu finden, müsst ihr nur diesem Link folgen: