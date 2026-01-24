Neue Arc Raiders-Roadmap kündigt neue Map an - das steckt in den Updates bis April 2026

Embark Studios werkelt weiter fleißig an Arc Raiders.

In einem Interview gab uns der Lead Designer Virgil Watkins schon einen Vorgeschmack auf das, was uns dieses Jahr noch alles in Arc Raiders erwartet. Jetzt ist endlich die erste Roadmap 2026 da, die neue Inhalte und Verbesserungen ankündigt.

Wenig überraschend wird der Extraction-Shooter im "Escalation"-Zeitraum um neue Gegner, Karten, Quests, Cosmetics und mehr erweitert. Besonders interessant dürfte die neue Map sein.

ARC Raiders hat die besten Videospiel-Storys, die nie geschrieben wurden

Escalation: Das steckt in der Arc Raiders-Roadmap Januar - April 2026

Die neue Roadmap "Escalation" deckt die Monate bis April ab. Wir dürfen uns jeden Monat auf ein neues Update freuen. Die genauen Daten für die Patches kennen wir noch nicht, aber immerhin wissen wir jetzt schon einmal, was uns grob erwartet:

Matchmaking Level 40+: Erfahrene Raider können sich nun gezielt mit anderen hochgelevelten Spieler*innen messen.

Erfahrene Raider können sich nun gezielt mit anderen hochgelevelten Spieler*innen messen. Neue Karten-Modifikation: Ein neues Element wird eingeführt, das kleine taktische Anpassungen erfordert. Hier wird aufgrund des Vogel-Symbols eine fliegende KI-Drohne oder Ähnliches spekuliert.

Ein neues Element wird eingeführt, das kleine taktische Anpassungen erfordert. Hier wird aufgrund des Vogel-Symbols eine fliegende KI-Drohne oder Ähnliches spekuliert. Neues Raider-Projekt in der Basis

Map-Update/Bedingungen

Neue Bedrohungen

Neues Raider-Projekt

Neue Raider-Decks

Optimierte Expeditions-Phasen

„Scrappy“-Update: Der Roboter-Händler unseres Vertrauens wird angepasst. Denkbar wären neue Tausch-Optionen.

Der Roboter-Händler unseres Vertrauens wird angepasst. Denkbar wären neue Tausch-Optionen. Map-Anpassungen: Neue ARC-Gefahren und veränderte Bedingungen sollen frischen Wind bringen.

Neue ARC-Gefahren und veränderte Bedingungen sollen frischen Wind bringen. Neues Raider-Projekt

Neue Bedrohungen

Brandneue Map: Die erste komplett neue Karte seit November führt uns wohl an eine Küsten-Region. Ein Sonnenschirm-Symbol sowie Konzeptzeichnungen lassen uns stark davon ausgehen.

Die erste komplett neue Karte seit November führt uns wohl an eine Küsten-Region. Ein Sonnenschirm-Symbol sowie Konzeptzeichnungen lassen uns stark davon ausgehen. Neue Map-Bedingungen: Passend zum Küsten-Setting werden neue Wetterphänomene (Stürme/Flut?) hinzugefügt.

Passend zum Küsten-Setting werden neue Wetterphänomene (Stürme/Flut?) hinzugefügt. Neuer ARC-Boss: Ein Large ARC, der vielleicht der „Emperor“ sein könnte.

Ein Large ARC, der vielleicht der „Emperor“ sein könnte. Optimierte Expeditions-Phasen

Neben diesen spezifischen neuen Inhalten und Anpassungen werden wir auch immer wieder neue Quests, Events, Items und kosmetische Gegenstände erhalten.

Damit verspricht Embark Studios für den Jahresanfang schon einmal ordentlich neuen Raider-Stoff, der in der Community schon jetzt gut ankommt. Manche wünschen sich zwar beispielsweise noch Quality-of-Life-Verbesserungen wie etwa Preset-Loadouts, sind soweit aber mit der neuen Matchmaking-Option und einer neue Karte sehr zufrieden.

Was sagt ihr zu der neuen Roadmap? Worauf freut ihr euch am meisten? Die neue Map oder vielleicht das Level 40+-Matchmaking?