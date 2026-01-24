Neue Arc Raiders-Roadmap kündigt neue Map an - das steckt in den Updates bis April 2026

Sie ist da, die neue Roadmap für den Shooter von Embark. Und die schürt nicht nur die Vorfreude auf eine neue Map.

Annika Bavendiek
24.01.2026 | 11:46 Uhr

Embark Studios werkelt weiter fleißig an Arc Raiders. Embark Studios werkelt weiter fleißig an Arc Raiders.

In einem Interview gab uns der Lead Designer Virgil Watkins schon einen Vorgeschmack auf das, was uns dieses Jahr noch alles in Arc Raiders erwartet. Jetzt ist endlich die erste Roadmap 2026 da, die neue Inhalte und Verbesserungen ankündigt.

Wenig überraschend wird der Extraction-Shooter im "Escalation"-Zeitraum um neue Gegner, Karten, Quests, Cosmetics und mehr erweitert. Besonders interessant dürfte die neue Map sein.

Video starten 1:06:34 ARC Raiders hat die besten Videospiel-Storys, die nie geschrieben wurden

Escalation: Das steckt in der Arc Raiders-Roadmap Januar - April 2026

Die neue Roadmap "Escalation" deckt die Monate bis April ab. Wir dürfen uns jeden Monat auf ein neues Update freuen. Die genauen Daten für die Patches kennen wir noch nicht, aber immerhin wissen wir jetzt schon einmal, was uns grob erwartet:

Januar-Update „Headwinds“

  • Matchmaking Level 40+: Erfahrene Raider können sich nun gezielt mit anderen hochgelevelten Spieler*innen messen.
  • Neue Karten-Modifikation: Ein neues Element wird eingeführt, das kleine taktische Anpassungen erfordert. Hier wird aufgrund des Vogel-Symbols eine fliegende KI-Drohne oder Ähnliches spekuliert.
  • Neues Raider-Projekt in der Basis

Februar-Update „Shrouded Sky“

  • Map-Update/Bedingungen
  • Neue Bedrohungen
  • Neues Raider-Projekt
  • Neue Raider-Decks
  • Optimierte Expeditions-Phasen

März-Update „Flashpoint“

  • „Scrappy“-Update: Der Roboter-Händler unseres Vertrauens wird angepasst. Denkbar wären neue Tausch-Optionen.
  • Map-Anpassungen: Neue ARC-Gefahren und veränderte Bedingungen sollen frischen Wind bringen.
  • Neues Raider-Projekt
  • Neue Bedrohungen

April-Update „Riven Tides“ (Das Highlight)

  • Brandneue Map: Die erste komplett neue Karte seit November führt uns wohl an eine Küsten-Region. Ein Sonnenschirm-Symbol sowie Konzeptzeichnungen lassen uns stark davon ausgehen.
  • Neue Map-Bedingungen: Passend zum Küsten-Setting werden neue Wetterphänomene (Stürme/Flut?) hinzugefügt.
  • Neuer ARC-Boss: Ein Large ARC, der vielleicht der „Emperor“ sein könnte.
  • Optimierte Expeditions-Phasen

Neben diesen spezifischen neuen Inhalten und Anpassungen werden wir auch immer wieder neue Quests, Events, Items und kosmetische Gegenstände erhalten.

"Ihr profitiert mehr, als ihr denkt" - Arc-Raiders-Entwickler verteidigen umstrittenes Spawn-System
von Stephan Zielke
Arc Raiders-Spieler tut sich mit einem Mitspieler zusammen, aber als er über seinen Loot spricht, beginnt der blanke Horror
von Stephan Zielke
ARC Raiders-Spieler steckt alle Punkte in "nutzlosen" Skill - und walzt jetzt damit jede Drohne im Nahkampf nieder
von Jonas Herrmann

Damit verspricht Embark Studios für den Jahresanfang schon einmal ordentlich neuen Raider-Stoff, der in der Community schon jetzt gut ankommt. Manche wünschen sich zwar beispielsweise noch Quality-of-Life-Verbesserungen wie etwa Preset-Loadouts, sind soweit aber mit der neuen Matchmaking-Option und einer neue Karte sehr zufrieden.

Was sagt ihr zu der neuen Roadmap? Worauf freut ihr euch am meisten? Die neue Map oder vielleicht das Level 40+-Matchmaking?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Arc Raiders

Arc Raiders

Genre: Shooter

Release: 30.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 12 Minuten

Neue Arc Raiders-Roadmap kündigt neue Map an - das steckt in den Updates bis April 2026

vor 19 Stunden

"Ihr profitiert mehr, als ihr denkt" - Arc-Raiders-Entwickler verteidigen umstrittenes Spawn-System

vor einem Tag

Arc Raiders-Spieler tut sich mit einem Mitspieler zusammen, aber als er über seinen Loot spricht, beginnt der blanke Horror

vor 4 Tagen

ARC Raiders-Spieler steckt alle Punkte in "nutzlosen" Skill - und walzt jetzt damit jede Drohne im Nahkampf nieder

vor einer Woche

ARC Raiders-Fans bekommen endlich einen herbeigesehnten Skin, aber jetzt finden alle die Hose hässlich
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Neue Arc Raiders-Roadmap kündigt neue Map an - das steckt in den Updates bis April 2026

vor 10 Minuten

Neue Arc Raiders-Roadmap kündigt neue Map an - das steckt in den Updates bis April 2026
Nintendo Switch 2: Mit nur einer Einstellung spart ihr jede Menge Akku

vor 24 Minuten

Nintendo Switch 2: Mit nur einer Einstellung spart ihr jede Menge Akku
Pokémon TCG Pocket - Neue Booster-Packs 2026: Release-Datum für kommende Sets und Karten   6     1

vor 56 Minuten

Pokémon TCG Pocket - Neue Booster-Packs 2026: Release-Datum für kommende Sets und Karten
Stardew Valley-Fan flippt beim Kristall-Rätsel auf der Ingwerinsel komplett aus - aber die Community hat einen simplen Trick

vor 2 Stunden

Stardew Valley-Fan flippt beim Kristall-Rätsel auf der Ingwerinsel komplett aus - aber die Community hat einen simplen Trick
mehr anzeigen