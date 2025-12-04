Läuft gerade Preisschock & Rekordverkäufe: Spielen nur noch für die Eliten? | mit Maurice Weber
6 Aufrufe

Maurice Weber, Human Nagafi, Michael Graf
04.12.2025 | 10:00 Uhr

Maurice, Micha, Human und Jan sprechen über ein Thema das die Gaming-Branche umtreibt: Warum steigen die Preise für Videospiele, Konsolen und Abos und wer kann sich dieses Hobby überhaupt noch leisten? Wird Gaming zum Luxusgut? Wir analysieren die Marktdynamiken und sprechen über die Macht der F2P-Modelle!

Das ist die Videoversion unseres GameStar Podcasts.
Was ist GameStar Talk?
GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!

 
