Neue Spiele der Woche mit PS4/PS5-Exklusivspiel, das direkt in PS Plus erscheint

Eine neue Woche, eine neue Ladung Spiele. Vom 05. April bis zum 11. April 2021 erscheinen wieder allerhand Games für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch. In der wöchentlichen Release-Liste auf GamePro.de verraten wir euch, welche Spiele an welchem Tag erscheinen.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Diese Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlight der Woche

Oddworld: Soulstorm

Release: 06. April

06. April Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Genre: Platformer

Oddworld: Soulstorm ist ein Remake des bekannten PS1-Spiels Oddworld: Abe's Exoddus und die offizielle Fortsetzung zu Oddworld: Abe's Oddysee - New 'n' Tasty, dem Remake des ersten Serienteils. Im Platformer aus der Seitansicht kämpft und schleicht ihr euch mit Mudokon Abe durch eine Fabrik, befreit eure Gefolgsleute und löst eine Revolte aus.

Gut zu wissen: Soulstorm landet direkt zum Release in Sonys Abo-Service PS Plus und wird laut Entwickler Oddworld Inhabitants auf der PS5 die haptischen Features des DualSense-Controllers unterstützen.

Neue Spiele für PS4 und PS5

Oddworld: Soulstorm - 06. April

Lost Words: Beyond the Page - 06. April

Star Wars: Republic Commando - 06. April

Breathedge - 06. April

Luckslinger - 06. April

Cozy Grove - 08. April

What the Dub?! - 08. April

Was erscheint noch? Alle PS4-Releases 2021 findet ihr hier. Eine Auflistung aller neuen PS5-Spiele 2021 findet ihr hingegen in dieser Liste.

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

Lost Words: Beyond the Page - 06. April

Breathedge - 06. April

Cozy Grove - 08. April

What the Dub?! - 08. April

Luckslinger - 08. April

Yoko & Yuki - 09. April

Was erscheint noch? Alle Xbox-Releases 2021 findet ihr hier.

Neue Spiele für Nintendo Switch

CyberTaxi - 05. April

Lost Words: Beyond the Page - 06. April

Star Wars: Republic Commando - 06. April

Stacks on Stacks - 06. April

Breathedge - 06. April

Cozy Grove - 08. April

Island - 08. April

Don't Give Up - 08. April

Sakura in Gameland - 08. April

Potion Party - 08. April

Always Sometimes Monsters - 08. April

Super Fowlst 2 - 08. April

Graviter - 08. April

Pixel Game Maker - 08. April

Legends of Talia: Arcadia - 08. April

Astro Aqua Kitty - 08. April

Say No! More - 09. April

The House in Fata Morgana - 09. April

The Legends of Heroes: Trails of Cold Steel IV - 09. April

Luckslinger - 09. April

Gravity Heroes - 09. April

Toree 3D - 09. April

Skyland: Heart of the Mountain - 09. April

Ravensword: Shadowlands - 09. April

Yoko & Yuki - 09. April

Candy Match Kiddies - 10. April

Was erscheint noch? Alle Switch-Releases 2021 findet ihr hier.

Vergesst PS Plus, Games With Gold, PS Now und den Xbox Game Pass nicht!

Neben all den neuen Veröffentlichungen, findet ihr jeden Monat in den Abo-Diensten von Microsoft und Sony eine frische Auswahl an Spielen, die ihr euch abseits der Abogebühren vergleichsweise günstig herunterladen könnt.

