Neue Spiele der Woche mit einem Survival-Hit, der es endlich auf PS4 und Xbox One schafft

Diese Woche sticht ein Survival-Spiel hervor, dass bereits auf dem PC gut ankommt und seinen Weg jetzt auch auf die Konsolen findet. Was uns sonst noch vom 17. bis zum 23. Mai 2021 an neuen Spielen auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erwartet, gibt's hier im Überblick.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlight der Woche

Rust Console Edition

Release: 21. Mai

21. Mai Plattform: PS4, Xbox One

PS4, Xbox One Genre: Multiplayer-Shooter

Rust erlebte Anfang des Jahres auf Twitch einen großen Boom. Das war dem starken PvP-Schwerpunkt geschuldet. Im Survival-Spiel starten wir splitternackt in der Wildnis und müssen versuchen zu überleben, während andere Spieler und Spielerinnen dasselbe Ziel haben.

Das erwartet euch: Wer durchhalten will, muss Ressourcen sammeln, Items herstellen, Nahrung suchen, wilden Tieren und anderen Spieler:innen trotzen. Theoretisch können wir mit anderen auch friedlich zusammen spielen, aber Rust-Fans schätzen vor allem den Wettbewerb.

Neue Spiele für PS4 und PS5

18. Mai - Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice

18. Mai - VOID TRRLM();++ //VOID TERRARIUM++

18. Mai - Die Sims 4: Innenhof-Oase-Set

19. Mai - Sunless Skies: Sovereign Edition

19. Mai - Aerial Knight's Never Yield

19. Mai - Outbreak: Endless Nightmares

20. Mai - Jay and Silent Bob - Mall Brawl

20. Mai - Rise of the Slime

20. Mai - Just Die Already

20. Mai - Manifold Garden

21. Mai - Rust Console Edition

21. Mai - Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster Digital Deluxe Edition (Early Access)

21. Mai - Knockout City

21. Mai - Cosmic Top Secret

Hier findet ihr die Listen zu allen PS4- und PS5-Spielen, die 2021 noch erscheinen:

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

18. Mai - Die Sims 4: Innenhof-Oase-Set

18. Mai - Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice

19. Mai - 0 Degrees

19. Mai - Aerial Knight's Never Yield

19. Mai - Crossroads Inn

19. Mai - Outbreak: Endless Nightmares

19. Mai - Sunless Skies: Sovereign Edition

20. Mai - Jay and Silent Bob - Mall Brawl

20. Mai - Just Die Already

20. Mai - Sure Footing

20. Mai - The Wild at Heart

20. Mai - Rise of the Slime

21. Mai - Rust Console Edition

21. Mai - Cosmic Top Secret

21. Mai - Guards

21. Mai - Knockout City

21. Mai - Rising Hell

Was sonst noch dieses Jahr alles für die Xbox-Konsolen erscheint, erfahr ihr hier:

Neue Spiele für Nintendo Switch

18. Mai - Jetboard Joust

18. Mai - Arcaea

18. Mai - Chess Knights: Shinobi

18. Mai - Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice

18. Mai - SnowRunner

19. Mai - Aerial Knight's Never Yield

19. Mai - Outbreak: Endless Nightmares

19. Mai - 0 Degrees

19. Mai - Sunless Skies: Sovereign Edition

20. Mai - Clannad Side Stories

20. Mai - Rising Hell

20. Mai - Rise of the Slime

20. Mai - Just Die Already

20. Mai - Blackworlds

20. Mai - Sakura Succubus 2

20. Mai - Tiger Trio's Tasty Travels

20. Mai - Wood Block Escape Puzzles

20. Mai - Color Your World

20. Mai - Let it roll slide puzzle

20. Mai - Layers of Fear 2

20. Mai - Invirium

20. Mai - Alchemist Adventure

21. Mai - Miitopia

21. Mai - Kowloon High-School Chronicle

21. Mai - Wanna Survive

21. Mai - Guards

21. Mai - Cosmic Top Secret

21. Mai - Knockout City

21. Mai - Gutwhale

21. Mai - Driving World: Aspen

22. Mai - RoboPhobik

Mehr Switch-Releases für 2021 gibt's in dieser Liste:

