Neue Spiele der Woche liefern PS Plus-Neuerscheinung für Shooter-Fans

In dieser wöchentlichen Release-Übersicht verraten wir euch, welche Spiele vom 4. bis 10. Juli 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen. Diese Woche mit dabei: Ein knallbunter Hero-Shooter, in dem wir einen Arcade-Laden vor dem Untergang bewahren müssen.

Achtung: Die Release-Daten beziehen wir von den Publishern, diese können sich aus unterschiedlichen Gründen kurzfristig ändern.

Das Highlight der Woche: Arcadegeddon

Release: 5. Juli

5. Juli Genre: Online-Shooter

Online-Shooter Plattformen: PS5, PC

Darum geht's: Um seine Spielhalle vor einem Mega-Konzern zu retten, verbindet Gilly alle Spiele zu einem einzigen, großen Spiel. Das wird allerdings von einem Virus heimgesucht, weshalb wir Spieler*innen uns beweisen müssen: Feinde ausschalten, Minispiele erkunden, Boss-Level absolvieren und vieles mehr.

Der kunterbunte Hero-Shooter lässt sich alleine oder kooperativ als 4er-Team im PvP oder PvE spielen. Falls ihr mehr zu Arcadegeddon wissen wollt, das übrigens im Juli als PS Plus-Bonusspiel dabei ist, schaut in den folgenden Artikel rein. Dort erklären wir euch das Spiel nochmal genauer:

2 1 Mehr zum Thema PS Plus beschert euch im Juli 2022 komplett neues Spiel, das perfekt ist für euch und eure Freunde

Die wichtigsten neuen PS4- und PS5-Spiele

Release-Kalender für PS4 und PS5: Welche Spiele 2022 noch für aktuelle PlayStation-Konsolen erscheinen, das haben wir für euch in dieser Übersicht zusammengefasst.

Die wichtigsten neuen Xbox One und Series X/S-Spiele

6. Juli - Rush Rally Origins

6. Juli - Cursed Island

7. Juli - Overrogue

7. Juli - Matchpoint - Tennis Championships

8. Juli - Klonoa Phantasy Reverie Series

8. Juli - Madison

8. Juli - AI: The Somnium Files Nirvana Initiative

8. Juli - Formula Bit Racing DX

Release-Kalender für Xbox: Welche Spiele 2022 noch für Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen, könnt ihr in unserer Übersicht nachlesen.

Die wichtigsten neuen Nintendo Switch-Spiele

5. Juli - Yurukill: The Calumniation Games

6. Juli - Quintus and the Absent Truth

7. Juli - Overrogue

7. Juli - Forklift Extreme

7. Juli - Railways - Train Simulator

7. Juli - Secrets of Magic 4: Potion Master

7. Juli - Color Breakers

7. Juli - SuperDuck!

7. Juli - Sticks Collection

7. Juli - Understand

7. Juli - Japanese Nekosama Escape The Local Train

7. Juli - QUByte Classics: Zero Tolerance Collection

8. Juli - Klonoa Phantasy Reverie Series

8. Juli - Madison

8. Juli - AI: The Somnium Files Nirvana Initiative

8. Juli - Formula Bit Racing DX

8. Juli - Super Rebellion

9. Juli - Gangsta Magic

Release-Kalender für Nintendo Switch: Welche Spiele euch für die Nintendo Switch dieses noch erwarten, das haben in einer Übersicht zusammengefasst.

Vergesst PS Plus und den Xbox Game Pass nicht!

Darüber hinaus bieten uns Abo-Services noch mehr Spiele. Welche das für Juli 2022 sind, haben wir für euch in den folgenden Artikeln aufgeschlüsselt:

Bei den Spielen in den Services handelt es sich zwar meist um keine brandneuen Titel, aber dafür könnt ihr sie abseits der Abo-Kosten ohne Aufpreis kostenlos spielen. Sie ändern sich jeden Monat, schaut also regelmäßig die digitalen Stores und auf GamePro.de vorbei. Wir halten euch zu den Service-Spielen auf dem Laufenden.

Ist für euch diese Woche was dabei?