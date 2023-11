Neue Spiele der Woche bringen einen ungewöhnlichen Super Mario-Hit auf die Nintendo Switch

Eine neue Woche ist gestartet, die wieder ein paar interessante Neuerscheinungen parat hat. Wir verraten euch in dieser Release-Übersicht die wichtigsten neuen Spiele, die vom 13. bis 19. November 2023 auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen. Als kleinen Zusatz hat es sogar ein Meta Quest-Spiel in die Liste geschafft.

Achtung: Die Release-Daten beziehen wir von den Publishern, diese können sich aus unterschiedlichen Gründen kurzfristig ändern.

Spiele-Highlights der Woche

Super Mario RPG

1:21 Super Mario RPG - So spielt sich das Remake des SNES-Klassikers

Release: 17. November 2023

17. November 2023 Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Plattformen: Nintendo Switch

Darum geht's: Super Mario RPG ist eine Neuauflage des SNES-Klassikers, der in Europa nie veröffentlicht wurde. Darin machen Mario und seine Freunde sich auf, um sich Schmiedrich und seinen fiesen Untertanen entgegenzustellen. Nebenbei gilt es sieben Sterne für die Reparatur der Sternenstraße zu finden. Statt auf Jump&Run setzt das Spiel aber auf rundenbasierte Kämpfe.

Falls ihr euch unsicher seid, ob Super Mario RPG etwas für euch ist: Dennis testet das Remake aktuelle und kann euch zum Release mehr dazu verraten. Also haltet auf GamePro.de die Auge nach unserem Test auf!

Hogwarts Legacy

2:04 Hogwarts Legacy erscheint in wenigen Tagen für die Switch und so sieht es aus

Release: 14. November 2024

14. November 2024 Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Plattformen: Nintendo Switch

Darum geht's: In Hogwarts Legacy verschlägt es uns als neue Schülerin oder neuer Schüler in die titelgebende Schule für Hexerei und Zauberei. Statt aber im ersten, starten wir im fünften Jahr und bringen damit schon etwas Kampferfahrung mit. Die ist auch dringend nötig, um mit dem Koboldaufstand und anderen Bedrohungen klarzukommen, die im Schloss und im Umland auf uns lauern.

Hogwarts Legacy ist bereits vor einigen Monaten auf PlayStation, Xbox und PC erschienen. Unseren Konsolen-Test zum Zauber-RPG lest ihr hier:

Mehr zum Thema Hogwarts Legacy im Test: Ein zauberhaftes Spiel für Harry Potter-Fans von Dennis Michel

Coral Island

3:13 Coral Island - Launch-Trailer stellt nach Early Access-Ende Version 1.0 vor

Release: 14. November 2024 (finale Version)

14. November 2024 (finale Version) Genre: Farming-Simulation

Farming-Simulation Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC (Nintendo Switch folgt 2024)

Darum geht's: Ähnlich wie in Stardew Valley übernehmen wir als zugezogene Person eine heruntergekommene Farm und bauen uns dort ein Leben auf. Neben der Landwirtschaft, Tierzucht und dem Bergbau erwartet uns noch die Unterwasserwelt und ihre Geheimnisse. Während wir der Geschichte rund um das Meer und Umweltbewusstsein folgen, lernen wir die Inselbewohner*innen näher kennen. Viele davon können wir daten und eine Familie mit ihnen grünen.

Wer die Early Access-Version von Coral Island gespielt hat, kann sein Savegame leider nicht mit in Version 1.0 nehmen. Dafür wollen die Entwickler*innen das Spiel weiter mit neuen Inhalten ausbauen.

Assassin's Creed Nexus VR

8:56 Gameplay-Overview zu Nexus: So cool sieht Assassin's Creed in VR aus

Release: 16. November 2023

16. November 2023 Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattformen: Meta Quest 2, Meta Quest 3, Meta Quest Pro

Darum geht's: In Assassin's Creed Nexus unterwandern wir als Spion der modernen Assassinen das verfeindete Templerunternehmen Abstergo. Dafür steigen wir in den Animus und erleben neue Erinnerungen der drei bekannten Assassinen Ezio, Kassandra und Connor.

Statt all das aber normal auf der Konsole und in der Third-Person-Ansicht zu erleben, tauchen wir über ein Meta-VR-Headset direkt in die virtuelle Welt ein und dürfen in der Ego-Perspektive meucheln. Nexus stellt damit eine Premiere im Assassin's Creed-Franchise dar.

Die wichtigsten neuen PS4- und PS5-Spiele

14. November - Super Crazy Rhythm Castle

14. November - Coral Island

14. November - Jagged Alliance 3

14. November - UFO ROBOT GOLDORAK - The Feast of the Wolves

17. November - Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections

17. November - Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

17. November - Persona 5 Tactica

Was erscheint außerdem für PlayStation?

Die wichtigsten neuen Xbox One und Series X/S-Spiele

13. November - Spirittea

14. November - Coral Island

14. November - UFO ROBOT GOLDORAK - The Feast of the Wolves

14. November - Super Crazy Rhythm Castle

14. November - Jagged Alliance 3

15. November - Hades's Star: Dark Nebula

15. November - Tri6: Infinite

15. November - Teardown

16. November - Flashback 2

16. November - Yohane The Parhelion - Blaze in the Deepblue

17. November - Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections

17. November - The Walking Dead: Destinies

17. November - Persona 5 Tactica

17. November - Bluey: Das Videospiel

17. November - Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

Was erscheint außerdem für Xbox?

Alle Xbox-Releases 2023 findet ihr hier.

Die wichtigsten neuen Nintendo Switch-Spiele

13. November - Spirittea

14. November - Super Crazy Rhythm Castle

14. November - KarmaZoo

14. November - Astral Ascent

14. November - Hogwarts Legacy

15. November - The Last Faith

16. November - On Rusty Trails

17. November - Persona 5 Tactica

17. November - Super Mario RPG

17. November - Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections

17. November - The Smurfs: Learn and Play

Was erscheint außerdem für Switch?

Alle Switch-Releases 2023 findet ihr hier.

Denkt an PS Plus und den Xbox Game Pass

Wie gehabt ändern sich auch regelmäßig die Spiele, die ihr innerhalb eines Abonnement ohne weitere Zusatzkosten spielen könnt. Schaut also in unsere oben verlinkten Übersichten rein, wenn ihr wissen wollt, das PS Plus auf der PlayStation und der Game Pass auf der Xbox gerade neu anbieten.

Auf welche Spiele freut ihr euch diese Woche am meisten?