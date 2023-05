Neue Spiele der Woche bringen das erste große Xbox-Exclusive des Jahres

Das sind die Neuerscheinungen in der Woche vom 1. bis zum 7. Mai.

Der Mai ist da! Und damit der Monat, in dem einige große und interessante Releases anstehen, etwa das alles überstrahlende The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, aber auch Der Herr der Ringe: Gollum und Lego 2K Drive.

Diese Spiele erscheinen allerdings erst gegen Mitte/Ende des Monats, den Anfang macht in diesem Monat der erste große Xbox-Exklusivtitel des Jahres: Redfall, in dem ihr alleine oder im Koop auf Vampirjagd gehen könnt.

Aber auch abseits von Redfall erscheinen in dieser Woche einige Titel für die PlayStation-, Xbox- und Nintendo-Konsolen, unter anderem die Last Gen-Version von Hogwarts Legacy für PS4 und Xbox One. In unserer Liste findet ihr alle wichtigen Spiele, die in der Woche vom 1. bis zum 7. Mai für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und Nintendo Switch rauskommen.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Diese Liste zeigt den aktuellen Stand.

Highlights der Woche

Redfall

2:39 Redfall: Launch-Trailer stimmt auf den Release der Xbox-exklusiven Vampirjagd ein

Release: 2. Mai 2023

2. Mai 2023 Genre: Shooter

Shooter Systeme: Xbox Series X/S, PC

Ob Redfall tatsächlich ein Highlight wird, bleibt natürlich abzuwarten, schließlich gab es in den letzten Tagen und Wochen einige negative Schlagzeilen, darunter den fehlenden 60 fps-Modus. Nichtsdestotrotz ist neue Titel der Arkane Studios natürlich trotzdem interessant. Die namensgebende Stadt Redfall wurde von Vampiren überrant und nun werden vier Spezialist*innen ausgeschickt, um dort aufrzuräumen.

Redfall ist ein Shooter, der sich sowohl alleine oder bis zu viert im Koop spielen lässt. Das Salz in der Suppe sind die speziellen Fähigkeiten der einzelnen Charaktere. Die Stadt teilt sich in drei große offene Gebiete auf, neben der Action soll es auch jede Menge zu erkunden geben. Einen Test zu Redfall findet ihr zeitnah auf GamePro.de

Mehr zu Redfall könnt ihr bis dahin in Lindas Preview lesen:

Neue Spiele für PS5 und PS4

Die PlayStation-Releases der Woche im Überblick.

3. Mai - Color Pals

3. Mai - Weeping Willow

4. Mai - Bubble Monsters

4. Mai - Mia and the Dragon Princess

4. Mai - Space Gladiators

5. Mai - Demon Skin

5. Mai - Hogwarts Legacy

Alle PlayStation-Releases des Jahres: Hier findet ihr die Übersichten aller Titel, die 2023 für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 erscheinen.

Neue Spiele für Xbox Series X/S und Xbox One

Die Xbox-Releases der Woche im Überblick.

2. Mai - Age of Wonders 4

2. Mai - Redfall

3. Mai - Moonrise Fall

3. Mai - Weeping Willow

4. Mai - AFL 23

5. Mai - Death or Treat

5. Mai - Hogwarts Legacy

5. Mai - Swordbreaker: Origins

Alle Xbox-Spiele 2023: In unserer großen Übersicht haben wir ihr geplanten Releases für Xbox One und Xbox Series X/S in diesem Jahr zusammengefasst.

Neue Spiele für Nintendo Switch

Die Switch-Releases der Woche im Überblick.

2. Mai - Pixel Paint 2

2. Mai - Toziuha Night: Dracula's Revenge

3. Mai - Color Pals

3. Mai - Super Dungeon Maker

3. Mai - Weeping Willow

4. Mai - Invercity

4. Mai - Japanese Escape Games The Prisn Underground

4. Mai - Jigsaw Puzzle Fever

4. Mai - Menseki: Area Maze Puzzles

4. Mai - Mia and the Dragon Princess

4. Mai - No Place Like Home

4. Mai - Pathfinders: Memories

4. Mai - Space Gladiators

4. Mai - Terra Flame

4. Mai - Urbek City Builder

5. Mai - Gruta

5. Mai - Swordbreaker: Origins

6. Mai - Scrap Bolts

Alle Switch-Release im Jahr 2023 Alle geplanten Erscheinungstermine für die Nintendo Switch im aktuellen Jahr findet ihr in unserer Liste.

Vergesst PS Plus, Game Pass, Games With Gold und Nintendo Switch Online nicht!

Ein neuer Monat bedeutet auch Neuzugänge in den einschlägigen Online-Services und Abodiensten von Sony, Microsoft und Nintendo. Wer entsprechende Abos hat, kann sich einige neue Titel ohne weitere Kosten herunterladen und spielen. In unseren Artikeln erfahrt ihr, welche Spiele das sind.

Die neu angebotenen Titel in den einzelnen Services wechseln jeden Monat weswegen ihr regelmäßig einen Blick in die digitalen Stores oder auf GamePro.de werfen solltet. Wir halten euch natürlich ebenfalls auf dem aktuellen Stand und geben euch wenn möglich sofort Bescheid, wenn es etwas neues gibt.

Welche Spiele-Releases interessieren euch in dieser Woche am meisten?