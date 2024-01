Neue Spiele der Woche: Eines der besten PS4-Games überhaupt kommt auf PS5

Diese Spiele erscheinen in der Woche vom 15. bis 21. Januar für Konsolen.

Eine neue Release-Woche für PS4, PS5, Xbox-Konsolen und Nintendo Switch ist angebrochen. Wie immer fassen wir euch hier übersichtlich die wichtigsten Releases und das Highlight der Woche zusammen.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Diese Liste zeigt den aktuellen Stand.

Die Highlights der Woche

The Last of Us Part 2 Remastered

1:50 The Last of Us Part 2 Remastered für PS5 mit neuem Modus angekündigt

Release: 19. Januar

19. Januar Plattformen: PS5

PS5 Genre: Action-Adventure

The Last of Us Part 2 Remastered ist die PS5-Version des PS4-Highlights von 2020. Das Remaster poliert das Spiel dabei nicht nur technisch noch einmal auf, sondern bringt auch neue Inhalte mit sich. Unter anderem wird es einen komplett neuen Roguelike-Modus namens "No Return" geben, bei dem ihr euch durch unterschiedliche Levels mit einem Bosskampf am Ende schleicht, messert und schießt. Außerdem wird es einen freien Gitarren-Modus geben und ihr könnt unfertige Levels erkunden, die es nicht ins Original geschafft haben.

Neue Spiele für PS4 und PS5

Prince of Persia: The Lost Crown - 18. Januar

The Last of Us Part 2 Remastered - 19. Januar

Welche PlayStation-Spiele 2024 erscheinen, erfahrt ihr in unserer Release-Liste für PS4 und in der Vorschauliste für PS5.

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

Prince of Persia: The Lost Crown - 18. Januar

Palworld - 19. Januar

Welche Xbox-Spiele 2024 erscheinen, erfahrt ihr in unserer Release-Liste für Xbox Series X/S.

Neue Spiele für Nintendo Switch

DreadOut 2 - 18. Januar

Prince of Persia: The Lost Crown - 18. Januar

Another Code: Recollection - 19. Januar

Welche Nintendo Switch-Spiele 2024 erscheinen, erfahrt ihr in unserer ausführlichen Release-Liste oder hier im Video:

11:00 Zum Jahresende dreht die Switch nochmal richtig auf: Diese Spielehits kommen schon bald

Vergesst PS Plus und den Xbox Game Pass nicht!

Auch in den Abo-Services von PlayStation und Xbox gibt es jeden Monat Neuzugänge, so auch im Januar 2024. Dabei handelt es sich zwar meist um keine brandneuen Titel, dafür könnt ihr sie abseits der Abo-Kosten ohne Aufpreis spielen.

Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in die digitalen Stores werfen solltet – oder auf GamePro.de, denn dort findet ihr die Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.

Auf welches der Titel freut ihr euch in dieser Woche am meisten?