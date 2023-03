Neue Spiele der Woche bringen Neuauflage einer absoluten Action-Horror-Legende

Das sind die neuen Spiele der Woche vom 20. bis zum 26. März.

Langsam aber sicher verabschiedet sich der Winter mit seinem nass-kalten Wetter und die Temperaturen klettern stetig nach oben. Zeit also, um mal wieder etwas mehr an die frische Luft zu kommen – oder doch nicht?

Für viele dürfte die kommende Woche jedenfalls einen guten Grund bereit halten, es sich erstmal noch ein bisschen vor dem Fernseher oder Monitor bequem zu machen. Denn mit dem Resident Evil 4 Remake steht ein echtes Highlight auf dem Release-Programm, das der Original-Vorlage in nichts nachsteht.

Aber auch abseits davon erscheinen in dieser Woche zahlreiche Titel für die PlayStation-, Xbox- und Nintendo-Konsolen. In unserer Release-Liste findet ihr alle wichtigen Spiele, die in der Woche vom 20. bis zum 26. März für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Diese Liste zeigt den aktuellen Stand.

Highlights der Woche

Resident Evil 4 Remake

Release: 24. März 2023

24. März 2023 Genre: Action-Horror

Action-Horror Systeme: PS5, Xbox Series X/S, PS4, PC

Darum geht's: Hauptcharakter Leon S. Kennedy sucht in Resident Evil 4 in der spanischen Provinz nach der entführten Tochter des US-Präsidenten. Und muss dort schnell feststellen, dass rund um ein kleines Dorf etwas ganz und gar nicht stimmt, denn die dortigen Bewohner verhalten sich alles andere als freundlich und friedfertig.

Es ist der Auftakt eines atemlosen Action-Horror-Abenteuers, dem Capcom in der Neuauflage nicht nur optisch, sondern auch spielerisch einen modernen Anstrich verpasst hat. Das Ergebnis ist eines der besten Spiele des Jahres und eines, das ihr euch unter keinen Umständen entgehen lassen solltet.

Mehr zum Resident Evil 4 Remake erfahrt ihr in unserem großen Test:

Tchia

Release: 21. März 2023

21. März 2023 Genre: Adventure

Adventure Systeme: PS5, PS4

Darum geht's: Tchia ist ein Open World-Abenteuerspiel, das mit seinem bunten Comic-Look an die Kultur von New Caledonia angelehnt ist. Tchia, die namensgebende Heldin, hat die Fähigkeit, die Kontrolle über 30 unterschiedliche Tiere und hunderte Objekte zu übernehmen.

Wir konnten Tchia vor ein paar Monaten bereits ausführlich anspielen und waren sehr angetan – insbesondere von der Spielwelt mit ihren vielen Möglichkeiten, dem tollen Urlaubs-Flair und dem Humor des Spiels. Tchia könnte einer der Geheimtipps des Jahres werden.

Hier könnt ihr unsere Preview zum Spiel nachlesen:

Neue Spiele für PS5 und PS4

Die PlayStation-Releases der Woche im Überblick.

21. März - Postal 4: No Regrets

21. März - Deceive Inc

21. März - Tchia

21. März - The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution

22. März - Sister

22. März - Wobbly Life

23. März - Omen of Sorrow

24. März - Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key

24. März - Overloop

24. März - Resident Evil 4

24. März - The Crown of Wu

Neue Spiele für Xbox Series X/S und Xbox One

Die Xbox-Releases der Woche im Überblick.

21. März - Deceive Inc

22. März - Superfidos

23. März - Not for Broadcast

24. März - Dragon Pinball

24. März - I dream of you and ice cream

24. März - Lila's Tale and the Hidden Forest

24. März - MLB The Show 23

24. März - Resident Evil 4

24. März - Witchcrafty

Neue Spiele für Nintendo Switch

Die Switch-Releases der Woche im Überblick.

20. März - Animals Names

20. März - FurryFury: Smash & Roll

21. März - Remnant: From the Ashes

21. März - Unheard: Voices of Crime Edition

22. März - Have a Nice Death

22. März - Saint Maker

23. März - Anyaroth: The Queen's Tyranny

23. März - Birds & Blocks 2

23. März - Die Siedler: Neue Allianzen

23. März - Fishing: North Atlantic

23. März - Gekisou!Benza Race -Toilet Shooting Star

23. März - Mighty Mage

23. März - Monorail Stories

23. März - Omen of Sorrow

23. März - Rakuen: Deluxe Edition

23. März - Sajura Neko Calculator

23. März - Scramballed!

23. März - Song of Memories

23. März - Storyteller

23. März - Sushi Bar Express

24. März -Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key

24. März - Flashout 3

24. März - Lila's Tale and the Hidden Forest

24. März - Nefasto's Misadventure: Meeting Noeroze

24. März - Steel Defier

