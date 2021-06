Neue Spiele der Woche bringen potenziellen Rollenspiel-Hit für Koop-Fans

Die E3 2021 ist vorbei und hat uns gezeigt, was die Spiele-Zukunft bringt. Aber auch in der Gegenwart könnt ihr euch auf einige Releases gefasst machen, wie unsere Release-Übersicht zeigt. Denn in der Woche vom 21. bis zum 27. Juni 2021 erscheinen auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch wieder eine ganze Menge neuer Titel, die wir wie gewohnt für euch zusammengefasst haben und aus denen wir euch ein potenzielles Highlight gesondert vorstellen.

Übrigens: Am 21. Juni kehrt auch Cyberpunk 2077 nach langer Abstinenz zurück in den PS Store. Ein neuer Titel ist das zwar nicht, unerwähnt lassen wollten wir es aber ebenfalls nicht.

Spiele-Highlight der Woche

Dungeons & Dragons: Dark Alliance

Release: 22. Juni 2021

22. Juni 2021 Plattform: PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC

PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC Genre: Action-Rollenspiel

Auch wenn es der Name Dark Alliance vermuten lässt: Hierbei handelt es sich nicht um ein Remaster oder Remake des beliebten Hack&Slays aus dem Jahr 2001, sondern eher um einen spirituellen Nachfolger mit ähnlichem spielerischen Kern.

Darum geht's: Dark Alliance spielt in der riesigen D&D-Welt Forgotten Realms, genauer gesagt im Gebiet Icewind Dale, in dem eure Aufgabe in der Rolle eines Helden oder einer Heldin ist, eine dunkle Bedrohung zurückzuschlagen. Dafür klappert ihr nach und nach Missionen ab, erledigt Gegner, sammelt Loot und Erfahrungspunkte und levelt eure Charaktere so immer weiter auf. Ein wichtiger Fokus liegt dabei auf dem Koop-Modus, dem im Spiel selbst unter anderem mit Team-Angriffen Rechnung getragen wird.

Hinweis: Auf der Xbox Series X/S und One landet Dark Alliance direkt im Game Pass.

Neue Spiele für PS4 und PS5

21. Juni - Dungeons & Dragons: Dark Alliance

22. Juni - Alex Kidd in Miracle World DX

22. Juni - Olympische Spiele: Tokyo 2020

24. Juni - Legend of Mana

24. Juni - Samurai Warriors 5

24. Juni - The Caligula Effect

25. Juni - Scarlet Nexus

Was erscheint noch? Alle PS4-Releases 2021 haben wir für euch hier zusammengefasst. Eine Auflistung aller neuen PS5-Spiele 2021 findet ihr hingegen in dieser Liste.

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

21. Juni - Dungeons & Dragons: Dark Alliance

22. Juni - Alex Kidd in Miracle World DX

22. Juni - Olympische Spiele: Tokyo 2020

23. Juni - BitMaster

24. Juni - Farm for your Life

24. Juni - The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos

25. Juni - DreamWorks Spirit Luckys großes Abenteuer

25. Juni - Mighty Apid

25. Juni - Scarlet Nexus

Was erscheint noch? Eine komplette Übersicht über alle Xbox-Releases 2021 findet ihr hier.

Neue Spiele für Nintendo Switch

22. Juni - Ender Lilies: Quietus of the Knights

22. Juni - Lego Builder's Journey

22. Juni - Olympische Spiele: Tokyo 2020

22. Juni - Super Magbot

23. Juni - BitMaster

23. Juni - Ninja Buddy Epic Quest

23. Juni - Worms Rumble

24. Juni - Alex Kidd in Miracle World DX

24. Juni - BeeFense BeeMastered

24. Juni - CarX Drift Racing Online

24. Juni - Cube Blast: Match

24. Juni - Cyber Hook

24. Juni - Empire of Angels IV

24. Juni - Farm for your Life

24. Juni - Kirakira Stars: Idol Project Nagisa

24. Juni - Legend of Mana

24. Juni - Sakura Succubus 3

24. Juni - Summer Paws

24. Juni - Super Cable Boy

24. Juni - The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos

25. Juni - Cotton Reboot!

25. Juni - DreamWorks Spirit Luckys großes Abenteuer

25. Juni - Enigmatis: The Ghosts of Maple Creek

25. Juni - Loopindex

25. Juni - Mario Golf: Super Rush

25. Juni - Promesa

25. Juni - Sweet Sugar Candy

25. Juni - Tony Hawk's Pro Skater 1+2

26. Juni - Bocce

Was erscheint noch? Sämtliche Switch-Releases aus dem Jahr 2021 findet hier.

Vergesst PS Plus, Games With Gold, PS Now und den Game Pass nicht!

Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Abo-Services, die euch regelmäßig mit neuen Spielen versorgen, die ihr dann ohne weitere Kosten - abgesehen von denen fürs Abo - spielen könnt.

Da gerade die Monatsmitte überschritten worden ist, könnt ihr euch bei den Games with Gold die zweite Hälfte der kostenlosen Spiele herunterladen, nämlich Shadows: Awakening und Injustice: Götter unter uns.

Auf welches Spiel freut ihr euch diese Woche am meisten?