Neue Spiele der Woche bringen gleich zwei moderne Klassiker auf die Switch

Der Oktober ist da und bringt neben Herbst-Wetter auch einige heiß erwartete und große Releases mit, darunter etwa Mario & Rabbids: Sparks of Hope und Call of Duty Modern Warfare 2. Diese Titel erscheinen allerdings erst Ende des Monats, aber schon vorher gibt es einige neue Spiele-Releases, unter anderem in der Woche vom 03. bis zum 09. Oktober. Wie gewohnt haben wir die wichtigsten Neuerscheinungen für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und Nintendo Switch in den kommenden sieben Tage für euch aufgelistet. Die Highlights dabei: Zwei Titel, die nun ihren Weg auf die Switch finden und die in unseren Augen durchaus schon als moderne Klassiker bezeichnet werden können.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Diese Liste zeigt den aktuellen Stand.

Highlights der Woche

NieR: Automata The End of YoRha Edition

Release: 06. Oktober 2022

06. Oktober 2022 Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel System: Switch

Darum geht's: Über fünf Jahre, nachdem Nier: Automata erstmals für Furore sorgte, kommt das grandiose Action-Rollenspiel nun auch auf die Nintendo Switch. Wir schlüpfen in die Rolle der Androidin 2B, die in Begleitung der Androiden 9S sowie A2 im Kampf gegen Maschinen die Erde zurückerobern will und das Geheimnis dieser Welt lüften soll. Gekämpft wird in klassischer 3rd-Person-Brawler-Ansicht.

Zu den Stärken des Spiels zählen neben dem Kampfsystem die philosophisch angehauchte Story und die packende Atmosphäre. Die The End of YoRHa Edition enthält alle bislang veröffentlichten Inhalte für das Spiel sowie einige Switch-exklusive Kostüme.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserem Test aus dem Jahr 2017:

No Man's Sky

Release: 07. Oktober 2022

07. Oktober 2022 Genre: Action

Action System: Switch

Darum geht's: In No Man's Sky erkunden wir ein ganzes Universum, das aus mehreren Milliarden zufällig generierter Planeten besteht. Anfangs müssen wir zunächst unser Raumschiff wieder flott machen, der Übergang von Planetenoberflächen zu Allflügen ist danach fließend. Auf den Himmelkörpern gilt es dann unter anderem, Aufgaben zu erfüllen, Ressourcen zu sammeln oder Basen zu bauen. Zum ursprünglichen Release im Jahr 2016 war No Man's Sky noch vergleichsweise eingeschränkt und ließ zahlreiche Features vermissen. Die Entwickler schossen aber über die Jahre mehrere große Updates nach, die das Spiel immer mehr ausbauten. Und in den Genuss dieses mittlerweile ziemlich "kompletten" Spiel kommen ab dem 06. Oktober nun auch Switch-Besitzer*innen.

Neue Spiele für PS4 und PS5

04. Oktober - Dakar Desert Rally

04. Oktober - Let's Sing ABBA

04. Oktober - Overwatch 2

05. Oktober - Rivalia: Dungeon Raiders

05. Oktober - Stroke the Rabbit

06. Oktober - Medieval Dynasty

06. Oktober - Super Jagger Bomb

07. Oktober - Castle Renovator

07. Oktober - L.O.L. Surprise! B.B.s Reisefieber

07. Oktober - Rocketio

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

04. Oktober - Dakar Desert Rally

04. Oktober - Overwatch 2

07. Oktober - Dragon Prana

07. Oktober - L.O.L. Surprise! B.B.s Reisefieber

07. Oktober - Paper Flight: Super Speed Dash

Neue Spiele für Nintendo Switch

03. Oktober - Guardian Tales

04. Oktober - Bus Driving Simulator

04. Oktober - FerroSlug

05. Oktober - Tribe Explorer

06. Oktober - Brick Breaker Ball Shooter

06. Oktober - Clock Maker: My Clock

06. Oktober - Cyjin: The Cyborg Ninja

06. Oktober - CosmoPlayerZ

06. Oktober - Falling Out

06. Oktober - Isekai Bride Hunting: Meir Edition

06. Oktober - Jewel Diamonds

06. Oktober - Josh Journey: Darkness Totems

06. Oktober - Maze Blaze

06. Oktober - Memory

06. Oktober - Naiad

06. Oktober - NieR: Automata The End of YorHa Edition

06. Oktober - Poker World: Casino Game

06. Oktober - Super Jagger Bomb

06. Oktober - Wizorb

06. Oktober - Youropa

07. Oktober - A Frog's Job

07. Oktober - Chaos;Child

07. Oktober - Chaos;Head Noah / Chaos;Child Double Pack

07. Oktober - Chef Life: A Restaurant Simulator

07. Oktober - Classic Games Collection Vol. 2

07. Oktober - Endless Memories

07. Oktober - Fantasy Blacksmith

07. Oktober - No Man's Sky

07. Oktober - Splatter: Zombieapocalypse Now

07. Oktober - Ultra Mega Xtra Party Challenge

