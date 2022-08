Neue Spiele der Woche mit potienziellem Soulslike-Hit und Cyberpunk-Alternative

Vom 15. bis zum 21. August 2022 gibt es wieder eine Reihe neuer Spiele für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch. In der wöchentlichen Release-Liste auf GamePro.de verraten wir euch die wichtigsten Releases der Woche.

Die Highlights in dieser Woche:

Thymesia

Release: 18. August

18. August Genre: Soukslike

Soukslike Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch (via Cloud Streaming)

Darum geht's: Im düsteren Thymesia seid ihr in einer verseuchten Welt unterwegs und müsst euch als mysteriöser Protagonist monströsen Gegnern stellen. Während die Stimmung stark an Bloodborne erinnert, bringt das Spiel auch seine eigenen Ideen: Mit verscheidenen Waffentypen richtet ihr nämlich verscheidene Schadensarten an zwischen denen ihr wechseln müsst, wenn ihr eure Feinde besiegen wollt.

Alle wichtigen Infos zu Thymesia bekommt ihr hier:

47 2 Neues Futter für Souls-Fans: Was ihr über Thymesia wissen müsst

Cloudpunk

Release: 19. August

19. August Genre: Point & Click

Point & Click Plattformen: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch

Darum geht's: Im Cyberpunk-Adventure Cloudpunk seid ihr als Curierfahrerin in der futuristischen Metropole Nivalis unterwegs und erledigt allerhand Aufträge und trefft auf dubiose Gestalten. Dabei müsst ihr auch zahlreiche Entscheidungen treffen, etwa ob ihr einen gefährlichen Auftrag zu Ende führt oder nicht.

PS5-Version: Das Spiel ist bereits seit 2020 verfügbar, bekommt jetzt aber ein kostenloses PS5-Upgrade, das unter anderem Dualsense-Features unterstützt, Beleuchtung und Regen verbessert und das Spiel in 60 fps bei 4K-Auflösung laufen lässt.

Alle neuen PS4- und PS5-Spiele

16. August: Way of the Hunter

Way of the Hunter 16. August: Rollerdome

Rollerdome 17. August: Little League World Series Baseball 2022

Little League World Series Baseball 2022 18. August: Thymesia

Thymesia 18. August: Slaycation Paradise

Slaycation Paradise 18. August: My Hero Ultra Rumble

My Hero Ultra Rumble 18. August: RPG Time: The Legend of Wright

RPG Time: The Legend of Wright 18. August: We are OFK

We are OFK 18. August: Cursed to Golf

Cursed to Golf 19. August: Madden NFL 23

Madden NFL 23 19. August: Cloudpunk

Was erscheint noch?

Alle PS4-Releases 2022 findet ihr hier. Eine Liste aller neuen PS5-Spiele 2022 findet ihr hingegen in dieser Liste.

Alle neuen Xbox One und Series X/S-Spiele

16. August: Tribes of Midgard

Tribes of Midgard 16. August: Way of the Hunter

Way of the Hunter 17. August: Little League World Series Baseball 2022

Little League World Series Baseball 2022 17. August: Dyna Bomb 2

Dyna Bomb 2 18. August: Thymesia

Thymesia 18. August: Slaycation Paradise

Slaycation Paradise 18. August: Cursed to Golf

Cursed to Golf 19. August: Madden NFL 23

Madden NFL 23 19. August: The Bonfire: Forsaken Lands

The Bonfire: Forsaken Lands 19. August: A Tale of Paper: Refolded

A Tale of Paper: Refolded 19. August: Tilesweeper

Was erscheint noch?

Alle Xbox-Releases 2022 findet ihr hier.

Alle neuen Nintendo Switch-Spiele

16. August: Blossom Tales II: The Minotaur Prince

Blossom Tales II: The Minotaur Prince 17. August: Hell Blasters

Hell Blasters 17. August: Kirby's Dream Buffet

Kirby's Dream Buffet 17. August: Robo Revenge Squad

Robo Revenge Squad 17. August: Little League World Series Baseball 2022

Little League World Series Baseball 2022 18. August: Smash Boats

Smash Boats 18. August: Irresistible Mistakes

Irresistible Mistakes 18. August: Home Deco Puzzles

Home Deco Puzzles 18. August: Dyna Bomb 2

Dyna Bomb 2 18. August: Zumba Garden

Zumba Garden 18. August: Cursed to Golf

Cursed to Golf 18. August: RPG Time: The Legend of Wright

RPG Time: The Legend of Wright 18. August: We Are OFK

We Are OFK 18. August: Thymesia - Cloud Version

Thymesia - Cloud Version 18. August: My Divorce Story

My Divorce Story 18. August: Hobo: Tough Life

Hobo: Tough Life 18. August: Pretty Girls Four Kings Solitaire

Pretty Girls Four Kings Solitaire 18. August: Slaycation Paradise

Slaycation Paradise 18. August: Light Fairytale Episode 2

Light Fairytale Episode 2 18. August: Chameneon

Chameneon 19. August: PROJECT : KNIGHT™ 2 Dusk of Souls

PROJECT : KNIGHT™ 2 Dusk of Souls 19. August: Strike Buster Prototype

Strike Buster Prototype 19. August: Arenas Of Tanks

Was erscheint noch?

Alle Switch-Releases 2022 findet ihr hier.

Denkt an PS Plus und Xbox Game Pass im August 2022

Wollt ihr wissen, welche Spiele in diesem Monat in den verschiedenen Abo-Diensten zu finden sind, könnt ihr das in den verlinkten Artikeln erfahren. Auf GamePro.de findet ihr außerdem regelmäßig Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.

Auf welche Spiele freut ihr euch diese Woche am meisten?