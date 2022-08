Neues Futter für Souls-Fans: Was ihr über Thymesia wissen müsst

Momentan herrscht zwar eine generelle Release-Flaute, was größere Titel angeht, aber hattet ihr auf dem Schirm, dass nächste Woche ein neues Soulslike erscheint? Thymesia kommt am 18. August für PS5, Xbox Series X/S und PC und könnte für diejenigen unter euch interessant sein, die sich Nachschub in Sachen Action-RPGs wünschen. Wir verraten euch, was bisher über das Spiel bekannt ist.

Thymesia vereint Elemente verschiedener Soulslikes

Darum geht es: Was von Thymesia bisher zu sehen war, erinnert auf den ersten Blick vor allem stark an Bloodborne. Unser Protagonist Corvus ist ein mysteriöser Typ, dessen Gesicht hinter einer klassischen Pestmaske verborgen ist. Kein Wunder, denn seine Gegner sind von einer Seuche korrumpierte Mutanten.

Fester Hauptcharakter mit verschiedenen Fähigkeiten: Dass wir mit einem festgelegten Protagonisten losziehen, statt uns selbst unseren Charakter zusammenzubauen, lässt dagegen eher an Sekiro denken. Auch der Fakt, dass wir Fähigkeiten für Corvus freischalten können, entspricht eher diesem From-Titel. (via IGN)

Hier könnt ihr euch selbst einen ersten Eindruck verschaffen:

Eigene Ideen - kein bloßer Klon

Thymesia will aber kein bloßer Souls- oder Bloodborne-Klon sein, sondern bringt auch Eigenheiten mit, was das Gameplay und im besonderen die Kämpfe angeht.

Verschiedene Waffentypen und Schadensarten: Am interessantensten ist wohl, dass wir unterschiedliche Waffentypen nutzen müssen, um unterschiedliche Schadensarten zu erzeugen. So zieht unser leichter Säbel dem Gegner Lebenspunkte ab und reduziert damit seinen weißen Lebensbalken. Darunter kommt jedoch ein grüner Lebensbalken zum Vorschein. Diesen müssen wir mit schweren Klauenattacken reduzieren, bevor sich der Feind wieder geheilt hat. Der grüne Bereich wird nämlich wieder gefüllt, bis er mit der Klaue komplett entfernt wurde und der Balken farblos ist.

Mehr zu Souls und Soulslikes:

Zusätzlich zu diesen beiden Waffentypen gibt es aber noch einen dritten, nämlich die Pestwaffen. Das sind die typischen Gegnerwaffen, die Corvus freischalten kann, wenn er Feinde besiegt und Scherben sammelt. Zu diesem Arsenal gehören beispielsweise eine Sense oder eine Hellebarde.

Das generelle Kampfgefühl soll dabei einen aggressiven Kampfstil belohnen. Eine Ausdauerleiste gibt es nicht. Wie schnell sich Moves aneinanderreihen lassen, werde dagegen eher durch ihre Animationen bedingt.

Passend zur Schnabelform der Maske kann Corvus im Kampf außerdem auch Federn auf Gegner schmettern, die offenbar wie Wurfmesser funktionieren und die feindlichen Attacken unterbrechen können.

Wie gefällt euch Thymesia auf den ersten Blick? Werdet ihr dieses Soulslike im Auge behalten?