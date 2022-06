Neue Spiele der Woche bringen die beste Cyberpunk-Reihe endlich für Konsolen

Vom 20 bis zum 26. Juni 2022 gibt es wieder eine Reihe neuer Spiele für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch. In der wöchentlichen Release-Liste auf GamePro.de verraten wir euch die wichtigsten Releases der Woche.

Die Highlights in dieser Woche:

Shadowrun Trilogy

Release: 21. Juni

21. Juni Genre: RPG

RPG Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Darum geht's: Die Shadowrun-Reihe basiert auf dem gleichnamigen TTRPG und vereint Cyberpunk-Elemente mit Fantasy. Als Elfen, Zwerge und Co. nehmen wir es in diesem strategischen RPG also nicht nur mit gierigen Megakonzernen sondern auch Drachen auf.

Die Trilogie umfasst die drei Spiele Shadowrun Returns, Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut und Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition, die jede ihre eigene Story erzählen, ihr könnt sie also unabhängig voneinander spielen.

Warum Shadowrun für Eleen die beste Cyberpunk-Reihe ist, könnt ihr in diesem Artikel lesen:

47 6 Tschüss Cyberpunk 2077! Ich spiel jetzt die wohl beste Cyberpunk-Reihe endlich auf Konsole

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Release: 24. Juni

24. Juni Genre: Action

Action Plattformen: Nintendo Switch

Darum geht's: Fire Emblem Warriors: Three Hopes ist der neueste Ableger der Fire Emblem-Reihe und eine Art Fortsetzung von Three Houses. Allerdings wird hier nicht die Geschichte weitererzählt, sondern eine Art alternative Zeitlinie. Auch am Gameplay ändert sich einiges, denn euch erwartet ein actionlastiger Musou-Titel, in dem ihr es in riesigen Schlachten mit Massen an Gegnern aufnehmt, statt euch jeden Zug strategisch zu überlegen.

Gratis-Demo: Immerhin, wenn ihr noch unsicher seid, könnt ihr euch aus dem eShop die kostenlose Demo runterladen. Mehr zum Spiel und ob es für euch interessant sein könnte, findet ihr hier:

7 0 Fire Emblem Warriors: Three Hopes Vielleicht nicht die Fortsetzung, die Fans sich wünschen

Alle neuen PS4- und PS5-Spiele

21. Juni: The Elder Scrolls Online: High Isle

The Elder Scrolls Online: High Isle 21. Juni: Shadowrun Trilogy

Shadowrun Trilogy 22. Juni: Firegirl: Hack 'n Splash Rescue DX

Firegirl: Hack 'n Splash Rescue DX 23. Juni: Sonic Origins

Sonic Origins 24. Juni: Pocky & Rocky Reshrined

Pocky & Rocky Reshrined 24. Juni: Capcom Fighting Collection

Capcom Fighting Collection 24. Juni: MADiSON - Possessed Edition

Was erscheint noch?

Alle PS4-Releases 2022 findet ihr hier. Eine Liste aller neuen PS5-Spiele 2022 findet ihr hingegen in dieser Liste.

Alle neuen Xbox One und Series X/S-Spiele

21. Juni: Broken Mind

Broken Mind 21. Juni: The Elder Scrolls Online: High Isle

The Elder Scrolls Online: High Isle 21. Juni: Shadowrun Trilogy

Shadowrun Trilogy 21. Juni: Fall Guys

Fall Guys 22. Juni: Why Pizza?

Why Pizza? 22. Juni: Firegirl: Hack 'n Splash Rescue DX

Firegirl: Hack 'n Splash Rescue DX 23. Juni: Sonic Origins

Sonic Origins 23. Juni: Naraka: Bladepoint

Naraka: Bladepoint 23. Juni: Strategic Mind: The Pacific

Strategic Mind: The Pacific 24. Juni: Capcom Fighting Collection

Capcom Fighting Collection 24. Juni: Urban Flow

Urban Flow 24. Juni: A Winter's Daydream

A Winter's Daydream 24. Juni: Hatsune Miku Jigsaw Puzzle

Was erscheint noch?

Alle Xbox-Releases 2022 findet ihr hier.

Alle neuen Nintendo Switch-Spiele

20. Juni: Husky's Adventures

Husky's Adventures 21. Juni: Fall Guys

Fall Guys 21. Juni: Milky Way Prince - The Vampire Star

Milky Way Prince - The Vampire Star 21. Juni: Shadowrun Trilogy

Shadowrun Trilogy 21. Juni: Roller Champions

Roller Champions 21. Juni: Broken Mind

Broken Mind 21. Juni: Wreckfest

Wreckfest 22. Juni: Firegirl: Hack 'n Splash Rescue DX

Firegirl: Hack 'n Splash Rescue DX 22. Juni: REDO!

REDO! 22. Juni: Drunken Fist 2: Zombie Hangover

Drunken Fist 2: Zombie Hangover 22. Juni: Why Pizza?

Why Pizza? 23. Juni: Cube Decider

Cube Decider 23. Juni: Sonic Origins

Sonic Origins 23. Juni: Sakura Spirit

Sakura Spirit 23. Juni: Steve Jackson's Sorcery!

Steve Jackson's Sorcery! 23. Juni: Blade Runner: Enhanced Edition

Blade Runner: Enhanced Edition 23. Juni: ElecHead

ElecHead 23. Juni: Him & Her Collection

Him & Her Collection 23. Juni: Pachi Pachi 2 on a roll

Pachi Pachi 2 on a roll 23. Juni: Ruggnar

Ruggnar 23. Juni: Sudocats

Sudocats 24. Juni: Capcom Fighting Collection

Capcom Fighting Collection 24. Juni: Pocky & Rocky Reshrined

Pocky & Rocky Reshrined 24. Juni: Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Fire Emblem Warriors: Three Hopes 24. Juni: The Psychoduck

The Psychoduck 25. Juni: Archery Escape

Archery Escape 25. Juni: Snug Finder

Was erscheint noch?

Alle Switch-Releases 2022 findet ihr hier.

Denkt an PS Plus und Xbox Game Pass im Juni 2022

Der Monat neigt sich dem Ende zu und damit auch euer Zeitfenster, euch noch die Gratis-Spiele für Juni zu sichern. Welche Spiele es diesen Monat gibt, könnt ihr euch über die Links anschauen. Auf GamePro.de findet ihr außerdem regelmäßig die Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.

Auf welche Spiele freut ihr euch diese Woche am meisten?