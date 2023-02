Neue Spiele der Woche bringen das erste Open World-Highlight des Jahres

Vom 6. bis 12. Februar 2023 gibt es wieder eine Reihe neuer Spiele für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch. In der wöchentlichen Release-Liste auf GamePro.de verraten wir euch die wichtigsten Releases der Woche.

Das Highlight in dieser Woche:

Hogwarts Legacy

Release: 10. Februar

10. Februar Genre: RPG

RPG Plattformen: PS5, Xbox Series X/S

Darum geht's: Hogwarts Legacy ist ein neues Open World-Rollenspiel in der magischen Welt von Harry Potter. Das Spiel ist rund hundert Jahre vor der Handlung der Buchvorlage angesiedelt. Als selbst erstellte Hexe oder Zauberer werden wir mit 15 Jahren erstmals nach Hogwarts geschickt und können die Zauberschule und das Umland frei erkunden. Hier müssen wir den neuen Schulalltag meistern, Zauber lernen, uns um magische Tierwesen kümmern, aber auch einen Plot dunkler Magier aufdecken. Neben rund 50 Hauptmissionen sollen uns auch etwa 100 Nebenmissionen erwarten.

Alle wichtigen Infos zu Preload, Early Access und ein Ausblick auf die verschiedenen Orte und Spielmechaniken in Hogwarts Legacy bekommt ihr im verlinkten Artikel. Das Spiel erscheint am 10. Februar zuerst für PS5 und Xbox Series X/S. Die Versionen für PS4 und Xbox One folgen am 4. April 2023 und die Switch-Version am 25. Juli 2023.

Hier gibt es außerdem unseren Ersteindruck zum Spiel in der Preview:

Alle neuen PS4- und PS5-Spiele

7. Februar: Prison Tycoon: Under New Management

Prison Tycoon: Under New Management 10. Februar: Hogwarts Legacy

Alle neuen Xbox One und Series X/S-Spiele

Hogwarts Legacy 10. Februar: Bumblebee: Little Bee Adventure

Bumblebee: Little Bee Adventure 10. Februar: Touchdown Pinball

Alle neuen Nintendo Switch-Spiele

Prison Tycoon: Under New Management 10. Februar: Legion of Doom

Denkt an PS Plus und Xbox Game Pass im Februar 2023

Auch im Februar kommen neue Spiele in die diversen Abo-Services, die ihr als Abonnent*innen ohne weitere Zusatzkosten runterladen könnt. Die neuen PS Plus Essential-Spiele gehen diesmal am 7. Februar 2023 live - habt ihr euch die PS Plus-Titel für Januar 2023 also noch nicht gesichert, solltet ihr das schnell noch tun. Auf GamePro.de findet ihr außerdem regelmäßig Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.

