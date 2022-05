Neue Spiele der Woche: Am 05. Mai erscheint eines der schönsten Spiele des Jahres

Das Spielejahr ist stark gestartet, doch auch im Mai wartet der ein oder andere Leckerbissen auf uns. Damit ihr die wichtigsten Games für PS4/PS5, Xbox-Konsolen und die Nintendo Switch im Blick habt, findet ihr hier alle Releases vom 02. bis zum 09. Mai. Natürlich stellen wir euch wie gewohnt unser Highlight der Woche genauer vor.

Highlight der Woche

Trek to Yomi

Release: 05. Mai

05. Mai Plattformen: PS4/PS5, Xbox und PC

PS4/PS5, Xbox und PC Genre: Action-Sidescroller

Action-Sidescroller Enthalten in: Xbox Game Pass

Darum geht's: In Trek to Yomi kämpft ihr euch mit Samurai Hiroki samt Katana durch einen linearen, und durchaus fordernden Sidescroller. Großes Highlight ist die Schwarz-Weiß-Optik und die filmische Inszenierung des Spiels, die an Filme von Regisseur Akira Kurosawa angelehnt ist.

Der GamePro-Test zum Actionspiel erscheint pünktlich zum Fall des Embargo am 05. Mai um 15 Uhr. Unsere Preview zu Trek to Yomi könnt ihr euch hier durchlesen:

23 8 Preview Trek to Yomi hat mich bislang total begeistert

Neue Spiele für PS4 und PS5

04. Mai - Wildcat Gun Machine

05. Mai - Trek to Yomi

05. Mai - RiffTrax: The Game

Release-Kalender für PS4 und PS5: Welche Spiele 2022 noch für aktuelle PlayStation-Konsolen erscheinen, das haben wir für euch in einer Übersicht zusammengefasst.

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

03. Mai - Loot River

04. Mai - PictoQuest

04. Mai - Evasion From Hell

04. Mai - Wildcat Gun Machine

05. Mai - X-Force Genesis

05. Mai - Trek to Yomi

05. Mai - Citizen Sleeper

05. Mai - RiffTrax: The Game

05. Mai - Best Month Ever!

06. Mai - Elemental War 2

Release-Kalender für Xbox One und Xbox Series X/S: Welche Spiele 2022 noch für aktuelle Xbox-Konsolen erscheinen, das haben wir für euch in einer Übersicht zusammengefasst.

Neue Spiele für Nintendo Switch

04. Mai - Wildcat Gun Machine

05. Mai - Citizen Sleeper

05. Mai - RiffTrax: The Game

06. Mai - Football Drama

Release-Kalender für Nintendo Switch: Welche Spiele 2022 noch für die Nintendo Switch erscheinen, das haben wir für euch in einer Übersicht zusammengefasst.

Vergesst PS Plus, Games With Gold, PS Now und den Game Pass nicht!

Darüber hinaus bieten uns Abo-Services im Mai 2022 noch mehr Spiele. Dabei handelt es sich zwar meist um keine brandneuen Titel, aber dafür könnt ihr sie abseits der Abo-Kosten ohne Aufpreis kostenlos spielen.

Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in die digitalen Stores werfen solltet. Oder auf GamePro.de, denn dort findet ihr die Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.

Auf welche Spiele freut ihr euch in dieser Woche am meisten?